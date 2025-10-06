Бесплатное жилье, коммуналка и еда: на греческом острове предлагают идеальную работу

Для тех, кто мечтает идти на работу, как на праздник, появилась уникальная возможность — записаться волонтером на греческий остров. Однако нужно выполнить одно особое условие.

Представители компании Holiday Pirates объявили о приеме заявок, чтобы получить работу мечты: они ищут волонтеров на 2026 год для проживания на острове Сирос, омываемом Средиземным морем. Компания обеспечивает бесплатным жильем, полноценным питанием и оплачивает коммунальные услуги.

Работать нужно 5 дней в неделю — всего по 5 часов. В обязанности входит уход за котиками.

"Вас обеспечат бесплатным жильем, завтраком и избавят от необходимости оплачивать коммунальные счета. Какой подвох? Вам нужно работать волонтером в приюте для кошек примерно пять часов в день, пять дней в неделю", — сообщили сотрудники Holiday Pirates в TikTok.

Требования к кандидатам

На сайте приюта SyrosCats конкретизируют требования к петенционным кандидатам на эту позицию: "Мы принимаем здоровых, зрелых и независимых волонтеров — одиноких или пары — минимум на один месяц для помощи в уходе за котами. Наличие ветеринарного образования или опыт работы с дикими котами будет преимуществом, но мы рады любому, кто любит котов, готов пачкать руки, подставить плечо и приходить вовремя".

В Греции ищут волонтера, который будет ухаживать за котами Фото: TikTok

Кандидаты должны быть старше 25 лет, самодостаточными и готовыми работать с различными волонтерами со всего мира.

"Вы будете жить в одном доме с двумя или тремя другими людьми, каждый из которых будет иметь собственную спальню, но кухня, ванная комната и гостиная будут общими", — утверждают работодатели.

Работа мечты

Волонтеры начинают работу в 8 утра, кормя котов, обнимая и играя с ними. За час до захода солнца нужно убрать лотки, раздать лекарства и обеспечить котов всем необходимым на ночь.

Видео в TikTok с описанием вакансии собрало более миллиона просмотров, а также получило множество восторженных отзывов. "Я готов. С кем мне нужно поговорить?" — прокомментировал один пользователь. Другой, пенсионер, написал: "Коты — моя страсть... Выберите меня!" Третий назвал это "фантастической возможностью", а четвертый признался: "Это действительно заставило меня задуматься. Возможно, я изменю свою жизнь".

Все детали и форму заявки можно найти на сайте SyrosCats.

