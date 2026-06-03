Зарплата от $1500: на круизный лайнер ищут работников — что надо делать (фото)

Агентство по трудоустройству TM Marine Life предложило всем желающим работу на круизном лайнере. Обещают контракт 6 месяцев, зарплату от $1500 в месяц, а также бесплатное проживание и питание.

Компания набирает работников из Украины на "работу мечты" — американские круизные лайнеры. Среди основных требований — знание английского языка, рабочая виза, готовность к физическим нагрузкам. Что взамен получают сами работники, — читайте в материале Фокуса.

Потенциальным кандидатам нужно пройти конкурсный отбор и оформить все необходимые документы. Трудоустройство, по словам сотрудников компании, официальное. Обещают заработную плату от $1500 в месяц, бесплатное питание и проживание. Поэтому у работников будет возможность отложить больше заработанных средств.

Работники круизных лайнеров зарабатывают от $1500 Фото: Instagram

"Пока ты считаешь копейки в офисе или гнешь спину на заводе в Польше — кто-то в этот момент стоит на палубе океанского лайнера с долларами в руках и смотрит на тропический остров", — заманивают TM Marine Life в своих социальных сетях.

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По их словам, это лучший способ попасть в самые отдаленные уголки Европы и США.

Компания набирает работников из Украины на "работу мечты" Фото: Instagram

"Широкий выбор вакансий. Это возможность путешествовать по миру, приобретать уникальный опыт, строить успешную карьеру", — рассказываете представители компании.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Руководитель крупной компании назвала главный "красный флажок", из-за которого сразу отказывает кандидатам в работе.

Профессор рассказала о единственном вопросе, который помогает кандидатам распознать истинные ценности потенциального работодателя.

Кроме того, бывший учитель физкультуры, который теперь живет в Польше, рассказал о тамошних реалиях. У него не хватает времени больше ни на что, кроме работы. По словам мужчины, это невыносимо.