Студія Marvel представила фінальний трейлер фільму "Месники: Судний день".

Фільм виходить у світовий прокат уже 18 грудня, і в ньому з’являється унікальний лиходій — грізний Доктор Дум, роль якого виконує Роберт Дауні-молодший, який повернувся до кіновсесвіту Marvel, як повідомляється на сайті студії. Його участь у франшизі анонсувалася ще у 2024 році.

У цьому фільмі вперше в історії кіновсесвіту Marvel на одному екрані з’являться Месники, Люди Ікс та Фантастична четвірка.

"Світи стикаються, і героям із трьох різних Земель доведеться об’єднатися, інакше їм загрожує повне зникнення", — йдеться в синопсисі.

Наприкінці фільму "Месники: Фінал" (2019) Стів Роджерс (Кріс Еванс) і Пеггі Картер (Хейлі Етвелл) вирушили назустріч своєму "довго і щасливо". І хоча колишній Капітан Америка, здавалося, був готовий залишити супергеройське минуле позаду, екзистенційна загроза змушує його знову вступити в боротьбу, об’єднавши старих і нових союзників.

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Режисерами фільму знову стали Джо та Ентоні Руссо, а Кріс Еванс вчергове зіграв свою роль.

Раніше цей режисерський дует уже працював над історією Стіва: від фільму "Перший месник: Інша війна" до "Месників: Фінал".

У спеціальному випуску "Месники: Фінал — Encore" режисери показали фінал історії Стіва не як завершення, а як початок нового розділу.

"Ми ніби зазирнули трохи далі того моменту, коли історія Стіва Роджерса та Пеггі Картер добігла кінця. І саме в цей момент зароджується "Судний день"", — пояснив Ентоні Руссо.

Бюджет фільму, за різними даними, становить від 400 до 450 мільйонів доларів. Рекламний бюджет фільму може перевищити $300 мільйонів. "Месники: Судний день" ще до виходу в широкий прокат викликали рекордний інтерес, зібравши понад $125 мільйонів на світових попередніх продажах.

Нагадаємо, що Фокус повідомляв, що:

Автомобіль Тоні Старка з фільму "Месники" виставили на аукціон.

Персональний спортивний тренер Августин Аланіс із Флориди встановив світовий рекорд, переглянувши фільм "Месники: Фінал" 191 раз.

Також повідомлялося, що фільм "Месники: Фінал" уже встановив два рекорди.