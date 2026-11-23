Студия Marvel представила финальный трейлер картины "Мстители: Судный день".

Фильм выходит в мировой прокат уже 18 декабря, и в нем появляется уникальный злодей — грозный Доктор Дум, роль которого исполняет вернувшийся в киновселенную Marvel Роберт Дауни-младший, сообщается на сайте студии. Его участие во франшизе анонсировалось еще в 2024 году.

В этой картине впервые в истории киновселенной Marvel на одном экране соберутся Мстители, Люди Икс и Фантастическая четверка.

"Миры сталкиваются, и героям с трех разных Земель предстоит объединиться, иначе им грозит полное исчезновение", — гласит синопсис.

В конце картины "Мстители: Финал" (2019) Стив Роджерс (Крис Эванс) и Пегги Картер (Хейли Этвелл) отправились навстречу своему "долго и счастливо". И хотя бывший Капитан Америка, казалось, был готов оставить супергеройское прошлое позади, экзистенциальная угроза вынуждает его вновь вступить в борьбу, сведя вместе старых и новых союзников.

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Режиссерами картины вновь стали Джо и Энтони Руссо, а к своей роли вернулся Крис Эванс.

Ранее этот режиссерский дуэт уже работал над историей Стива: от фильма "Первый мститель: Другая война" до "Мстителей: Финал".

В специальном выпуске "Мстители: Финал — Encore" режиссеры представили финал истории Стива не как завершение, а как начало новой главы.

"Мы как бы заглянули чуть дальше того момента, где история Стива Роджерса и Пегги Картер подошла к концу. И именно в этот момент зарождается "Судный день"", — пояснил Энтони Руссо.

Бюджет ленты, по разным данным, составляет от $400 до $450 миллионов. Рекламный бюджет фильма может превысить $300 миллионов. "Мстители: Судный день" еще до выхода в широкий прокат показали рекордный интерес, собрав более $125 миллионов на мировых предпродажах.

Напомним, Фокус писал, что:

Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" выставили на аукцион.

Персональный спортивный тренер Августин Аланис из Флориды установил мировой рекорд, посмотрев фильм "Мстители: Финал" 191 раз.

Также сообщалось, что "Мстители: Финал" уже установили два рекорда.