Капитан Америка возвращается: Marvel опубликовала тизер фильма "Мстители: Судный день" (видео)

Marvel Studios опубликовали первый тизер-трейлер фильма "Мстители: Судный день", который ранее показывали только в кинотеатрах. В целом, видео подтвердило возвращение Стива Роджерса в исполнении Криса Эванса и очертило направление истории будущего кроссовера киновселенной Marvel.

В частности, тизер вышел на официальном YouTube-канале Marvel Entertainment. Отдельно студия представила первый постер фильма: изображенные на нем элементы связывают сюжет ленты с Доктором Думом — одним из главных антагонистов. Сам ролик сосредоточен на Стиви Роджерсе, вокруг которого выстраивается значительная часть событий.

Тизер-трейлер фильма "Мстители: Судный день"

Как отмечает технологическое издание Gizmodo, с момента выхода последнего фильма MCU под названием "Мстители" прошло почти десять лет, а "Судный день" готовят как ключевой проект новой фазы, в рамках которого в одной истории сойдутся герои из разных франшиз и временных линий.

Известно, что над фильмом снова работают режиссеры Джо и Энтони Руссо. По их сценарию, в сюжете фигурируют две команды: Новые Мстители и группа, которую возглавляет Капитан Америка в исполнении Энтони Маки. Зато сами события разворачиваются на Земле и в других измерениях мультивселенной.

Более того, фильм объединяет персонажей из нескольких киновселенных. Кроме классических Мстителей, в нем появятся Люди Икс из лент студии Fox, обновленная Фантастическая четверка, герои Ваканды и Неймор. Важное место в истории занимает Доктор Дум, которого играет Роберт Дауни-младший, известный зрителям по роли Тони Старка.

Постер фильма "Мстители: Судный день" Фото: Из открытых источников

И все же издание отмечает, что тизер уделяет основное внимание Стиву Роджерсу. Его возвращение долгое время оставалось неподтвержденным, и новый ролик окончательно снял этот вопрос. В видео также появляются эпизоды, связанные с событиями после "Мстителей: Финал", в частности с линией Пегги Картер.

Официальная публикация тизера состоялась после появления многочисленных утечек в сети. Сначала видео демонстрировали только в кинотеатрах перед сеансами "Аватара: Огонь и пепел", после чего Marvel выложили ролик в открытый доступ в высоком качестве.

Также известно, что премьера "Мстителей: Судный день" запланирована на 18 декабря 2026 года, а продолжение под названием "Мстители: Тайные войны" выйдет 17 декабря 2027 года. Также в сентябре 2026 года Marvel планируют повторный показ "Мстителей: Финал".

