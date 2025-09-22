"Человек-паук 4: Новый день" — дата выхода фильма и детали съемок с Томом Холландом (видео)

В Кинематографической вселенной Marvel готовят к выходу новую ленту с участием Тома Холланда — "Человек-паук 4: Новый день". Премьера запланирована на 31 июля 2026 года, а фанаты уже ожидают подробностей относительно сюжета, актеров и производства.

Как сообщает The Economic Times, сначала выход планировали на 24 июля 2026 года, однако компания Marvel перенесла дату на неделю. Причиной стало приближение релиза другого проекта Холланда — фильма "Одиссея", который появится в кинотеатрах 17 июля. По обновленному графику "Человек-паук 4" теперь будет служить прологом перед двумя масштабными релизами Marvel — "Мстители: Судный день" и "Мстители: Тайные войны", которые также получили задержку.

Том Холланд в разговоре на шоу Джимми Фэллона подтвердил, что основные съемки стартуют летом 2025 года. По его словам, "все готово, мы уже на финальной стадии". В соцсетях появились фото с подготовительных съемок в Глазго, Шотландия.

Название и сюжет

Официальное название картины — "Человек-паук: Новый день". По словам Холланда на CinemaCon, лента станет новым этапом истории после событий "Без пути домой". Хотя Marvel пока не раскрывает деталей, в медиа появляются слухи о мультивселенной и возможном участии Сорвиголова и Кингпина. Также ожидается развитие сюжетной линии Питера Паркера и его потерянной дружбы с близкими людьми.

Актерский состав

В роли Питера Паркера снова вернется Том Холланд. Вероятно, участие в фильме примет и Зендая, хотя судьба ее персонажа после "Без пути домой" остается неопределенной. Джейкоб Баталон снова появится в роли Неда, а Лиза Колон-Заяс получила новую нераскрытую роль. По данным Deadline, к команде присоединится и Сади Синк.

Среди возможных злодеев называют Песочного человека в исполнении Томаса Хейдена Черча и Уилсона Фиска, роль которого сыграет Винсент Д'Онофрио. Джон Бернтал снова предстанет в роли Карателя, а Марк Руффало появится в роли Халка. Режиссерское кресло на этот раз получит Дестин Дэниел Креттон, известный по "Шан-Чи". Также ходят слухи, что в сюжет могут интегрировать Майлза Моралеса.

Травма Холланда на съемках

Как сообщал Фокус, 22 сентября 2025 года стало известно, что Том Холланд получил легкое сотрясение мозга на площадке в Leavesden Studios в Великобритании. Его госпитализировали, однако врачи заверили, что актер быстро восстановится. Съемки временно приостановили, и ожидается, что он вернется к работе в ближайшие дни.

Поклонники активно обсуждали, стоит ли актерам выполнять трюки самостоятельно. Холланд благодаря гимнастической подготовке часто делает сложные сцены собственноручно, однако Marvel традиционно привлекает дублеров для наиболее опасных моментов.

Слухи о мультивселенной

По данным инсайдеров, в ленте могут быть элементы мультивселенной, подобные "Без пути домой". Также сообщают, что Человек-паук может получить костюм симбиота. Среди возможных камео — возвращение Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда. Кроме того, в сюжете могут появиться герои уличного уровня, в частности Сорвиголова.

