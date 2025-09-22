"Людина-павук 4: Новий день" – дата виходу фільму та деталі зйомок з Томом Голландом (відео)

У Кінематографічному всесвіті Marvel готують до виходу нову стрічку за участю Тома Голланда – "Людина-павук 4: Новий день". Прем’єра запланована на 31 липня 2026 року, а фанати вже очікують на подробиці щодо сюжету, акторів та виробництва.

Related video

Як повідомляє The Economic Times, спершу вихід планували на 24 липня 2026 року, проте компанія Marvel перенесла дату на тиждень. Причиною стало наближення релізу іншого проєкту Голланда – фільму "Одіссея", який з’явиться у кінотеатрах 17 липня. За оновленим графіком "Людина-павук 4" тепер слугуватиме прологом перед двома масштабними релізами Marvel – "Месники: Судний день" та "Месники: Таємні війни", які також отримали затримку.

Том Голланд у розмові на шоу Джиммі Феллона підтвердив, що основні зйомки стартують влітку 2025 року. За його словами, "все готово, ми вже на фінальній стадії". У соцмережах з’явилися фото з підготовчих зніманm у Глазго, Шотландія.

Назва та сюжет

Офіційна назва картини – "Людина-павук: Новий день". За словами Голланда на CinemaCon, стрічка стане новим етапом історії після подій "Без шляху додому". Хоча Marvel поки не розкриває деталей, у медіа з’являються чутки про мультивсесвіт та можливу участь Сорвіголови й Кінгпіна. Також очікується розвиток сюжетної лінії Пітера Паркера та його втраченої дружби з близькими людьми.

Акторський склад

У ролі Пітера Паркера знову повернеться Том Голланд. Ймовірно, участь у фільмі візьме й Зендая, хоча доля її персонажа після "Без шляху додому" залишається невизначеною. Джейкоб Баталон знову з’явиться в ролі Неда, а Ліза Колон-Заяс отримала нову нерозкриту роль. За даними Deadline, до команди долучиться й Саді Сінк.

Серед можливих лиходіїв називають Пісочну людину у виконанні Томаса Хейдена Черча та Вілсона Фіска, роль якого зіграє Вінсент Д'Онофріо. Джон Бернтал знову постане як Каратель, а Марк Руффало з’явиться у ролі Халка. Режисерське крісло цього разу отримає Дестін Деніел Креттон, відомий за "Шан-Чі". Також ширяться чутки, що в сюжет можуть інтегрувати Майлза Моралеса.

Травма Голланда на фільмуванні

Як повідомляв Фокус, 22 вересня 2025 року стало відомо, що Том Голланд отримав легкий струс мозку на майданчику у Leavesden Studios у Великій Британії. Його госпіталізували, однак лікарі запевнили, що актор швидко відновиться. Зйомки тимчасово призупинили, та очікується, що він повернеться до роботи найближчими днями.

Шанувальники активно обговорювали, чи варто акторам виконувати трюки самостійно. Голланд завдяки гімнастичній підготовці часто робить складні сцени власноруч, проте Marvel традиційно залучає дублерів для найбільш небезпечних моментів.

SPIDER-MAN 4: BRAND NEW DAY Trailer

Чутки про мультивсесвіт

За даними інсайдерів, у стрічці можуть бути елементи мультивсесвіту, подібні до "Без шляху додому". Також повідомляють, що Людина-павук може отримати костюм симбіота. Серед можливих камео – повернення Тобі Магуайра та Ендрю Гарфілда. Окрім того, у сюжеті можуть з’явитися герої вуличного рівня, зокрема Зірвиголова.

Як повідомляв Фокус, перша частина франшизи зібрала понад 800 млн доларів у прокаті.

Нагадаємо, Фокус писав про історію роману зірок "Людини-павука".