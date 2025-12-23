Капітан Америка повертається: Marvel опублікувала тизер фільму "Месники: Судний день" (відео)

Marvel Studios опублікували перший тизер-трейлер фільму "Месники: Судний день", який раніше показували лише в кінотеатрах. В цілому, відео підтвердило повернення Стіва Роджерса у виконанні Кріса Еванса та окреслило напрямок історії майбутнього кросовера кіновсесвіту Marvel.

Зокрема, тизер вийшов на офіційному YouTube-каналі Marvel Entertainment. Окремо студія представила перший постер фільму: зображені на ньому елементи пов’язують сюжет стрічки з Доктором Думом — одним із головних антагоністів. Сам ролик зосереджений на Стіві Роджерсі, навколо якого вибудовується значна частина подій.

Тизер-трейлер фільму "Месники: Судний день"

Як зазначає технологічне видання Gizmodo, з моменту виходу останнього фільму MCU з назвою "Месники" минуло майже десять років, а "Судний день" готують як ключовий проєкт нової фази, у межах якого в одній історії зійдуться герої з різних франшиз і часових ліній.

Наразі відомо, що над фільмом знову працюють режисери Джо та Ентоні Руссо. За їх сценарієм, у сюжеті фігурують дві команди: Нові Месники та група, яку очолює Капітан Америка у виконанні Ентоні Макі. Натомість самі події розгортаються на Землі та в інших вимірах мультивсесвіту.

Ба більше, фільм поєднує персонажів із кількох кіновсесвітів. Окрім класичних Месників, у ньому з’являться Люди Ікс зі стрічок студії Fox, оновлена Фантастична четвірка, герої Ваканди й Неймор. Важливе місце в історії займає Доктор Дум, якого грає Роберт Дауні-молодший, відомий глядачам за роллю Тоні Старка.

Постер фільму "Месники: Судний день" Фото: З відкритих джерел

Та все ж видання зазначає, що тизер приділяє основну увагу Стіву Роджерсу. Його повернення довгий час залишалося непідтвердженим, і новий ролик остаточно зняв це питання. У відео також з’являються епізоди, пов’язані з подіями після "Месників: Завершення", зокрема з лінією Пеггі Картер.

Офіційна публікація тизера відбулася після появи численних витоків у мережі. Спершу відео демонстрували лише в кінотеатрах перед сеансами "Аватара: Вогонь і попіл", після чого Marvel виклали ролик у відкритий доступ у високій якості.

Також відомо, що прем’єра "Месників: Судний день" запланована на 18 грудня 2026 року, а продовження під назвою "Месники: Таємні війни" вийде 17 грудня 2027 року. Також у вересні 2026 року Marvel планують повторний показ "Месників: Завершення".

