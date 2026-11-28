Вражаючий особняк, показаний у серіалі "Fallout" від Amazon, виставлено на продаж за 4 млн 250 тисяч доларів США, тобто близько 190 млн гривень. У цьому будинку до настання апокаліпсису та перетворення на "Гуля" мешкав Купер Говард, роль якого виконав актор Волтон Хоггінс.

Просторий будинок в Олд-Вестбері, штат Нью-Йорк, був спроектований відомим архітектором Норманом Джаффе у 1977 році. Нерухомість виставлена на продаж агентством Compass.

Будинок площею понад 491 "квадратів" з 5 спальнями та 7 ванними кімнатами може похвалитися ефектними вигнутими стінами, величезними скляними вікнами, трьома камінами та вражаючим вестибюлем висотою 9 метрів.

Граніт, камінь, дерево та скло ретельно використані в усіх приміщеннях, відображаючи рустикальний модернізм, яким славиться творчість архітектора.

У будинку є кухня в індустріальному стилі з великим центральним островом, їдальня з видом на територію, домашній кінотеатр та імпровізований спортзал із тренажерами.

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Будинок, розташований на ділянці площею понад два гектари, оточений пагорбами та деревами, пропонує усамітнення та просторі зони відпочинку на свіжому повітрі у вигляді терас і патіо, а також басейн з підігрівом.

В історії угод зазначено, що нерухомість було продано в липні 2022 року за 2,8 млн доларів, але зараз її знову виставлено на продаж.

Видання Patch повідомляє, що неподалік від Олд-Вестбері на Лонг-Айленді розташовані ще два будинки, які з’являлися у відомих голлівудських фільмах: будинок родини Бірнс у комедії 2000 року "Знайомство з батьками" та будинок Джордана Белфорта у фільмі "Вовк з Уолл-стріт".

Фокус писав, що:

У США раптово спалахнула розкішна садиба Вілла Сміта вартістю 42 млн доларів.

Анджеліна Джолі продала свій будинок у Лос-Анджелесі за 25 мільйонів доларів.

Крім того, таунхаус на Манхеттені, в якому мешкала героїня Мег Раян у фільмі "Вам лист", виставлено на продаж майже за чотири мільйони доларів.