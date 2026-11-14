Культове місце: будинок Мег Райан у Нью-Йорку з фільму "Вам лист" виставлено на продаж

Таунхаус, у якому мешкала героїня Мег Раян у фільмі "Вам лист", виставлено на продаж майже за чотири мільйони доларів. Будівля на Манхеттені слугувала домівкою власниці незалежної книгарні Кетлін Келлі в романтичній комедії 1998 року.

Будівля, розташована на мальовничій вулиці за адресою 328 West 89th Street у Нью-Йорку, виставлена на продаж агентством нерухомості Leslie Garfield за 3,95 млн доларів США, або близько 181 млн гривень. У оголошенні об’єкт описується як можливість стати власником частинки історії Верхнього Вест-Сайду.

Будівля шириною 6 метрів має п’ять поверхів із підвалом, загальна площа яких становить приблизно 546 квадратних метрів.

Наразі будівля поділена на дворівневу квартиру з приватним садом для власника, сучасними гвинтовими сходами та центральним кондиціонуванням, а також має ще шість житлових приміщень. Загалом у будинку 14 кімнат, у тому числі вісім спалень і дев’ять ванних кімнат.

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Завдяки гнучкому плануванню покупець може як зберегти існуючу конфігурацію багатоквартирного будинку, так і перепроектувати інтер’єр відповідно до своїх потреб.

План будівлі Фото: з відкритих джерел

Новому власнику будинку доведеться щороку сплачувати 79 664 долари, тобто приблизно 3,65 млн гривень податків.

Видання NYPost пише, що люди, яким подобається романтична комедія з Мег Райан і Томом Хенксом у головних ролях, яка зібрала у світовому прокаті 250 млн доларів, часто фотографуються біля цегляно-вапнякового таунхауса, який було зведено у 1894 році.

Фото: колаж Фокус

До речі, студія Warner Bros розпочала роботу над римейком фільму "Вам лист", повідомляє Deadline. Режисером стане Джейсон Орлі, який раніше зняв комедії "Дорослішати на повну" та "Я хочу, щоб ти повернувся". Сюжет нової версії фільму тримають у суворій таємниці. Також поки що невідомий акторський склад.

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