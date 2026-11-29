У шанувальників гурту The Beatles з’явилася можливість придбати частинку музичної історії. Будинок, у якому Пол Маккартні зіграв ранню версію пісні "Hey Jude" на дитячій гітарі, виставлено на продаж за 925 тисяч фунтів стерлінгів, тобто приблизно за 55 млн гривень.

У центрі села Харролд в англійському графстві Бердфордшир продається окремий будинок, внесений до списку пам’яток архітектури. Кам'яну будівлю з солом'яним дахом, п'ятьма спальнями та двома ванними кімнатами пропонує агентство Artistry Property Agents.

Спочатку у цій будівлі розміщувався комора для збору та зберігання десятини при парафіяльній церкві, збудована наприкінці XVII століття.

На території також розташовані різні зони відпочинку, обгороджений стіною сад площею 20 соток, кілька сараїв різного призначення, гаражі та навіть власне бомбосховище.

Саме в цьому будинку у 1968 році зупинялася легенда музики, пише Harrold Online.

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По дорозі до Лондона Пол Маккартні вмовив команду заїхати до випадкового населеного пункту, щоб "змінити обстановку". Музиканта, який шукав паб, побачив місцевий стоматолог, що підстригав живопліт біля свого будинку, і запросив на чай. У підсумку в гостях у сім’ї Мітчелл Маккартні заспівав кілька нових пісень під акомпанемент дитячої гітари, яку принесла дочка стоматолога, зокрема "сиру" версію "Hey Jude", ще за два місяці до її офіційного виходу.

Фокус писав, що:

Штаб-квартира компанії Apple Corps, заснованої "ліверпульською четвіркою", була виставлена на продаж за 9,5 млн фунтів стерлінгів.

У Лондоні продають будинок, який вже більший за вагон метро

Крім того, звичайний будинок у Великій Британії продають за шалені гроші через незвичайних сусідів.