У поклонников группы The Beatles появилась возможность приобрести частичку музыкальной истории. Дом, в котором Пол Маккартни сыграл раннюю версию песни "Hey Jude" на детской гитаре, выставлен на продажу за 925 тысяч фунтов стерлингов, то есть примерно за 55 млн гривен.

В центре деревни Харролд в английском графстве Бердфордшир продается отдельно стоящий дом, внесенный в список памятников архитектуры. Каменное строение с соломенной крышей, пятью спальнями и двумя ванными предлагает агентство Artistry Property Agents.

Изначально в здании раполагался амбар для сбора и хранения десятины при приходской церкви, построенный в конце XVII века.

На территории также расположены различные зоны отдыха, обнесенный стеной сад площадью 20 соток, несколько сараев различного назначения, гаражи и даже собственное бомбоубежище.

Именно в этом доме в 1968 году останавливалась легенда музыки, пишет Harrold Online.

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По пути в Лондон Пол Маккартни подговорил команду заехать в случайный населенный пункт, чтобы "сменить обстановку". Музыканта, искавшего паб, увидел местный дантист, подстригающий живую изгородь у своего дома, и пригласил на чай. В итоге в гостях у семьи Митчелл Маккартни спел несколько новых песен под акомпанемент детской гитары, которую принесла дочь стоматолога, включая "сырую" версию "Hey Jude", еще за два месяца до ее официального выхода в свет.

Фокус писал, что:

Штаб-квартира компании Apple Corps, основанная "ливерпульской четверкой", была выставлена ​​на продажу за 9,5 млн фунтов стерлингов.

В Лондоне продают дом уже, чем вагон метро

Кроме того, обычный дом в Великобритании продают за баснословные деньги из-за необычных соседей.