Обычный дом продают за баснословные деньги из-за необычных соседей: кто там живет

На первый взгляд обычный дом в Великобритании продается за 813 тысяч долларов.

В доме есть бассейн с подогревом, солнечная терраса и четыре ванные комнаты. Но при такой цене его главной особенностью являются соседи, пишет издание The Sun.

Ведь с террасы отдельно стоящего четырехкомнатного дома в Пейнтоне, графство Девон, открывается вид на нечто весьма уникальное. Рядом находится вольер, где обитает стадо из четырёх нубийских жирафов по имени Отили, Элиска, Флорри и Брэд.

В Девоне продается дом с бассейном и видом на жирафов Фото: Скриншот

Вид из окон дома — идеальное место для наблюдения за жирафами в любое время дня и ночи.

"Это впечатляющее отдельно стоящее шале-бунгало с четырьмя спальнями предлагает уникальную возможность насладиться просторным и универсальным жильем, находящимся в хорошем состоянии, с захватывающим видом на залив Тор и соседний зоопарк. Главная спальня является особой изюминкой: из неё есть прямой выход на большую солнечную террасу, с которой открывается вид на море и загон для жирафов в соседнем зоопарке", — сообщает агентство недвижимости Absolute.

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Напомним, что власти города Бад-Дюбен в Саксонии ищут покупателя для замка Шнадитц, построенного около 800 лет назад. Его продают за символическую цену в 1 евро. Власти города Бад-Дюбен уверяют, что за символическую сумму в 1 евро новый владелец получит недвижимость площадью 1012 квадратных метров — внутри замка сохранился рыцарский зал, а само здание окружено рвом и имеет две башни.

Кроме того, в Великобритании выставлен на продажу необычный дом, который скрывает тайну под полом. Здание оснащено потрясающей подземной инфраструктурой.