Звичайний будинок продають за шалені гроші через незвичайних сусідів: хто живе поруч

Звичайний на вигляд будинок у Британії продають за 813 тисяч доларів.

Будинок має басейн з підігрівом, сонячну терасу та чотири ванні кімнати. Але при такій ціні, його найбільшою особливістю є сусіди, пише видання The Sun.

Адже з тераси окремого чотирикімнатного будинку в Пейнтоні, Девон, відкривається вид на щось досить унікальне. Поруч знаходиться вольєр, де мешкає стадо з чотирьох нубійських жирафів на ім'я Отілі, Еліска, Флоррі та Бред.

У Девоні продають будинок із басейном і видом на жирафів Фото: Скриншот

Вид з вікон будинку є ідеальним місцем для спостереження за жирафами в будь-який час дня і ночі.

"Це вражаюче окреме шале-бунгало з чотирма спальнями пропонує унікальну можливість насолодитися просторим та універсальним житлом, що знаходиться в хорошому стані, з захоплюючим видом на затоку Тор та сусідній зоопарк. Головна спальня є особливою родзинкою, з якої відкривається прямий вихід на велику сонячну терасу, з якої відкривається вид на море та загін для жирафів у сусідньому зоопарку", — повідомляє агентство нерухомості Absolute.

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Нагадаємо, що влада міста Бад-Дюбен у Саксонії шукає покупця для замку Шнадітц, збудованого близько 800 років тому. Його продають за символічну ціну в 1 євро. Влада міста Бад-Дюбен запевняє, що за символічну суму в 1 євро новий власник отримає нерухомість площею 1012 квадратних метрів — усередині замку зберігся лицарський зал, а сама будівля оточена ровом і має дві вежі.

Також у Великій Британії продають незвичайний будинок, який приховує таємницю під підлогою. Будівля поєднана з приголомшливою підземною інфраструктурою.