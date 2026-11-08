Розкішний замок віком 800 років віддають лише за 1 євро, але є один нюанс

Влада міста Бад-Дюбен у Саксонії шукає покупця для замку Шнадітц, збудованого близько 800 років тому. Його продають за символічну ціну в 1 євро.

Але на реставрацію замку XIII століття у Саксонії доведеться витратити ще 20 мільйонів, пише Bild.

Влада міста Бад-Дюбен запевняє, що за символічну суму в 1 євро новий власник отримає нерухомість площею 1012 квадратних метрів — усередині замку зберігся лицарський зал, а сама будівля оточена ровом і має дві вежі.

800-річний замок у Німеччині шукає нового власника Фото: Фото з відкритих джерел

"Мені б хотілося, щоб замок було врятовано. Ця будівля важлива для регіону та для Саксонії. Звісно, зовні вона виглядає вже не найкращим чином — попереду великий обсяг робіт. Але дах цілий", — розповів місцевий мер Матіас Міт.

У Саксонії виставили на продаж замок із лицарським залом Фото: Фото з відкритих джерел

За оцінками місцевої влади, на повноцінну реставрацію знадобиться близько 20 млн євро. Замок перебуває під охороною держави, тому всі роботи доведеться узгоджувати з органами охорони пам’яток. Це може суттєво подовжити терміни ремонту.

Видео дня

У минулому замок уже намагалися врятувати інвестори. У 2014 році американка та її син планували відкрити там готель, ресторан із барбекю та винний бар. Але замість обіцяних мільйонів у проєкт вклали близько 400 тисяч євро. У 2018 році договір купівлі-продажу розірвали, а будівля повернулася у власність міста.

Нагадаємо, що 724-річний замок, який знімали в улюбленому дитячому телешоу, виставили на продаж за 7 мільйонів доларів США. Середньовічний маєток має 30 спалень, шість веж і рів. У великій залі навіть вечеряли Генріх VIII та Анна Болейн.

Також у Великій Британії продають незвичайний будинок, який приховує таємницю під підлогою. Будівля поєднана з приголомшливою підземною інфраструктурою.