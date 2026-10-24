Знімали телешоу та приймали короля: замок із 30 спальнями і шістьма вежами продають за $6,7 млн

724-річний замок, який знімали в улюбленому дитячому телешоу, виставили на продаж за 7 мільйонів доларів США.

Середньовічний маєток має 30 спалень, шість веж і рів. У великій залі навіть вечеряли Генріх VIII та Анна Болейн, пише видання The Sun.

Замок Аллінгтон, біля Мейдстоуна, графство Кент, є пам'яткою архітектури, збудованою в 1279 році та згаданою в Книзі Страшного суду 1086 року.

Величезна фортеця також стала ідеальним місцем для зйомок класичного серіалу "Жахливі історії", а також з'явилася у восьмому та дев'ятому сезонах серіалу "Будинок Семюеля Пепіса", "Лондонський Тауер", "Версальський палац та замок епохи Тюдорів". Його чарівний вигляд також забезпечив йому місце в культовому телесеріалі 1960-х років "Месники".

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Замок Аллінгтон був представлений у двох серіалах "Жахливі історії" Фото: Скриншот

На території знаходиться лицарський майданчик, два внутрішні двори, велика зала та місце для священиків.

Але тепер замок продають за 6 685 500 доларів США після того, як його колишній власник помер у 2025 році.

Замок має площу понад 2229,67 квадратниї метрів і стоїть поруч із сімома котеджами та переобладнаним сараєм.

Цей маєток настільки великий, що для його обслуговування потрібні троє садівників, менеджер з управління та два координатори заходів.

Власник сер Роберт Вустер жив у цій історичній пам'ятці архітектури з кінця 90-х років до своєї смерті минулого року.

Історичний замок у графстві Кент виставили на продаж Фото: Скриншот/The Sun

У 15 столітті родина Вайатт перетворила його на розкішний будинок, а сер Роберт Вустер продовжив цю спадщину, відновивши його з оригінальними елементами.

Але ймовірних покупців попередили, що огляд може тривати до двох годин через величезні розміри території.

"Замок Аллінгтон пропонує більше, ніж просто дім, він пропонує спадщину. Нинішні власники ретельно доглядали за маєтком та вдосконалювали його, зберігаючи його середньовічну цілісність, водночас забезпечуючи сучасну практичність, завдяки сертифікованим системам електропостачання та опалення по всьому замку та котеджам", — сказав речник агентства нерухомості Knight Frank.

Нагадаємо, що у Великій Британії продають незвичайний будинок, який приховує таємницю під підлогою. Будівля поєднана з приголомшливою підземною інфраструктурою.

Також у Великій Британії виставили на продаж один із найнезвичайніших будинків. Його новому власнику доведеться звикати до поїздів, що під’їжджають.