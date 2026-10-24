Снимали телешоу и принимали короля: замок с 30 спальнями и шестью башнями продают за $6,7 млн

724-летний замок, который снимали в любимом детском телешоу, выставлен на продажу за 7 миллионов долларов США.

В средневековом поместье насчитывается 30 спален, шесть башен и ров. Как пишет издание The Sun, в большом зале даже ужинали Генрих VIII и Анна Болейн.

Замок Аллингтон, расположенный недалеко от Мейдстоуна в графстве Кент, является архитектурным памятником, построенным в 1279 году и упомянутым в "Книге Страшного суда" 1086 года.

Эта огромная крепость также стала идеальным местом для съемок культового сериала "Ужасные истории", а также появилась в восьмом и девятом сезонах сериала "Дом Сэмюэля Пеписа", "Лондонский Тауэр", "Версальский дворец и замок эпохи Тюдоров". Его очаровательный облик также обеспечил ему место в культовом телесериале 1960-х годов "Мстители".

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Замок Аллингтон фигурировал в двух сериалах "Ужасные истории" Фото: Скриншот

На территории расположены рыцарская площадка, два внутренних двора, большой зал и помещение для священников.

Но теперь замок продают за 6 685 500 долларов США после того, как его бывший владелец скончался в 2025 году.

Замок занимает площадь более 2229,67 квадратных метров и расположен рядом с семью коттеджами и переоборудованным сараем.

Это поместье настолько велико, что для его обслуживания требуются три садовника, менеджер по управлению и два координатора мероприятий.

Владелец сэр Роберт Вустер жил в этом историческом архитектурном памятнике с конца 90-х годов до своей смерти в прошлом году.

Исторический замок в графстве Кент выставлен на продажу Фото: Скриншот/The Sun

В XV веке семья Вайатт превратила его в роскошный дом, а сэр Роберт Вустер продолжил эту традицию, восстановив его с сохранением оригинальных элементов.

Однако потенциальных покупателей предупредили, что осмотр может занять до двух часов из-за огромных размеров территории.

"Замок Аллингтон — это не просто дом, это наследие. Нынешние владельцы тщательно ухаживали за поместьем и совершенствовали его, сохраняя его средневековую целостность, в то же время обеспечивая современную функциональность благодаря сертифицированным системам электроснабжения и отопления во всем замке и коттеджах", — сказал представитель агентства недвижимости Knight Frank.

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