Мужчина вместе с детьми вручную выкопал подземный комплекс под домом: теперь его продают

В Великобритании продается необычный дом, который скрывает тайну под полом. Здание оснащено потрясающей подземной инфраструктурой.

В Рединге есть подземная железная дорога, построенная вручную, а также разветвленная сеть тайных туннелей и потайных комнат. Подземная инфраструктура, простирающаяся на глубину более 15 метров и проходящая через четыре уровня, была создана в течение двух десятилетий инженером-строителем и его семьей, пишет Daily Star.

Скрытый под мастерской в зеленом жилом районе Тайлхерст, объект включает в себя более 1300 квадратных футов подземного пространства, в том числе туннели и складские помещения, а также две секретные двери, одна из которых представляет собой раздвижную бетонную стену весом 1,5 тонны.

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Британец в течение 20 лет строил под домом секретные туннели и железную дорогу Фото: Из открытых источников

Подземную систему спроектировал и построил предыдущий владелец недвижимости, Тони Дин, инженер-строитель, увлекавшийся туннелями.

Строительство продолжалось в течение 1980-х и 90-х годов; работы выполнял сам мистер Дин вместе со своими шестью детьми.

Ричард Уорролл, аукционист и консультант компании BTG Eddisons Property Auctions, представит уникальные объекты недвижимости на аукционе 28 и 29 октября.

"Большинство этих туннелей было прорыто сквозь мел, который по своей природе является самонесущим, тогда как в некоторых местах, где это было необходимо, использовался конструкционный бетон, который заливали вручную. Невероятно, но абсолютно всё выкапывали вручную, а мел перемещали ведрами и тачками. Г-н Дин также построил железную дорогу через туннели для транспортировки добытого мела, а также четырёхуровневый грузовой подъёмник грузоподъёмностью в одну тонну", — рассказал он.

Подземные проекты семьи Дин начались ещё в 1960-х годах со строительства подземных раздевалок рядом с бассейном этого объекта недвижимости.

Сам вход был скрыт за 7-метровой ракетой, которая до сих пор стоит на месте.

В Великобритании продают дом с подземным комплексом Фото: Из открытых источников

Несмотря на масштаб проекта, о его существовании почти ничего не знали за пределами семьи, в частности соседи по району.

"За все годы моей работы аукционистом я никогда не видел ничего подобного — это невероятно удивительно и, на мой взгляд, уникально. Какой подвиг — создать это как семейный проект и как хобби", — сказал Ричард Уоррелл.

Сообщается, что объект расположен на Лонг-Лейн в Тайлхерсте и включает в себя мастерскую площадью 2500 квадратных футов, занимающую три этажа, парковку, сады, большой бассейн и раздевалки.

"Подземное пространство может предложить покупателю с богатым воображением целый ряд потенциальных вариантов использования: от безопасного хранилища, радиационного укрытия или центра обработки данных до места, устойчивого к электромагнитному излучению", — сказал Ричард Уоррелл.

Ориентировочная цена недвижимости составляет от 300 000 до 325 000 фунтов стерлингов.

Напомним, что в Великобритании выставлен на продажу один из самых необычных домов. Его новому владельцу придётся привыкать к подъезжающим поездам.

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