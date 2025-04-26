В Британии продают роскошный дом, переоборудованный из железнодорожной станции (фото)

Переоборудованная в жилой дом бывшая железнодорожная станция с рельсами и платформой выставлена ​​на продажу за 775 000 фунтов стерлингов, то есть чуть более 43 млн гривен.

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Данную недвижимость в деревне Боу в Девоне выставило агентство Stags.

Первоначально здание было деревенской станцией, в которой жил ее смотритель, а затем объект был переоборудован в трехэтажный жилой дом.

На первом этаже бывший зал бронирования билетов теперь представляет собой современную кухню-столовую, в которую можно попасть через большую оранжерею спереди. Кухня оборудована рядом нижних, навесных и выдвижных шкафов, включая центральный остров. Отсюда открывается вид на жд/платформу.

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Дом с собственной платформой, где останавливаются поезда, выставили на продажу (фото)

В здании есть гостиная, переоборудованная из бывших залов ожидания, с окнами, выходящими на переднюю и заднюю стороны, и высокими потолками.

Также имеется двухконтурная дровяная печь, которая обслуживает как эту комнату, так и прилегающие помещения на первом этаже, состоящие из спальни, гардеробной и ванной комнаты.

На втором этаже находятся две спальни, отдельный туалет и мансарда.

К недвижимости также прилагается участок земли площадью 35,2 сотки. Часть бывшей платформы находится позади дома, где есть небольшой фруктовый сад и участок естественного леса.

Потенциальным покупателям следует знать, что железнодорожная линия позади станции Боу все еще работает, и между Окехамптоном и Эксетером ходят поезда.

Напомним, в Южном Уэльсе выставили на продажу женский монастырь Святой Терезы с 27 спальными местами, ранее использовавшийся как дом престарелых. Он расположен в престижном жилом районе, с выдающимися видами на местную гавань и пляж.

Также Фокус писал, что в центре Лондона за 300 тыс. фунтов стерлингов можно купить парковочное место для автомобиля. И это больше средней стоимости дома на рынке недвижимости Великобритании.