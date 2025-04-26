У Британії продають розкішний будинок, переобладнаний із залізничної станції (фото)

Переобладнану на житловий будинок колишню залізничну станцію з рейками і платформою виставлено на продаж за 775 000 фунтів стерлінгів, тобто трохи більше 43 млн гривень.

Related video

Цю нерухомість у селі Боу в Девоні виставило агентство Stags.

Спочатку будівля була сільською станцією, в якій жив її доглядач, а потім об'єкт був переобладнаний у триповерховий житловий будинок.

На першому поверсі колишній зал бронювання квитків тепер являє собою сучасну кухню-їдальню, в яку можна потрапити через велику оранжерею спереду. Кухня обладнана низкою нижніх, навісних і висувних шаф, включно з центральним островом. Звідси відкривається вид на залізничну платформу.

Важливо

Будинок з власною платформою, де зупиняються потяги, виставили на продаж (фото)

У будівлі є вітальня, переобладнана з колишніх залів очікування, з вікнами, що виходять на передній і задній боки, і високими стелями.

Також є двоконтурна дров'яна піч, яка обслуговує як цю кімнату, так і прилеглі приміщення на першому поверсі, що складаються зі спальні, вбиральні та ванної кімнати.

На другому поверсі розташовані дві спальні, окремий туалет і мансарда.

До нерухомості також додається ділянка землі площею 35,2 сотки. Частина колишньої платформи знаходиться позаду будинку, де є невеликий фруктовий сад і ділянка природного лісу.

Потенційним покупцям слід знати, що залізнична лінія позаду станції Боу все ще працює, і між Окехамптоном і Ексетером ходять поїзди.

Нагадаємо, у Південному Вельсі виставили на продаж жіночий монастир Святої Терези з 27 спальними місцями, який раніше використовували як будинок для літніх людей. Він розташований у престижному житловому районі, з чудовими краєвидами на місцеву гавань і пляж.

Також Фокус писав, що в центрі Лондона за 300 тис. фунтів стерлінгів можна купити паркувальне місце для автомобіля. І це більше за середню вартість будинку на ринку нерухомості Великої Британії.