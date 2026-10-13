Чоловік разом із дітьми вручну викопав підземний комплекс під будинком: тепер його продають

У Великій Британії продають незвичайний будинок, який приховує таємницю під підлогою. Будівля поєднана з приголомшливою підземною інфраструктурою.

У Редінгу є підземна залізниця, побудована вручну, та розгалужена мережа таємних тунелів і прихованих кімнат. Підземна інфраструктура, яка сягає у понад 15 метрів під землю та проходить крізь чотири рівні, була створена протягом двох десятиліть інженером-будівельником та його родиною, пише Daily Star.

Прихований під майстернею в зеленому житловому районі Тайлхерст, об'єкт містить понад 1300 квадратних футів підземного простору, зокрема тунелі та складські приміщення, а також там є двоє секретних дверей, одні з яких утворені розсувною бетонною стіною вагою 1,5 тонни.

Британець 20 років будував під будинком таємні тунелі й залізницю Фото: З відкритих джерел

Підземну систему спроектував та побудував попередній власник нерухомості, Тоні Дін, інженер-будівельник, який захоплювався тунелями.

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Будівництво тривало протягом 1980-х та 90-х років, роботи виконував сам пан Дін разом зі своїми шістьма дітьми.

Річард Ворролл, аукціоніст і консультант BTG Eddisons Property Auctions представить унікальну нерухомість на аукціоні 28 та 29 жовтня.

"Більшість цих тунелів були прориті крізь крейду, яка за своєю природою є самонесучою, тоді як у деяких місцях, де це було необхідно, використовувався конструкційний бетон, який відливали вручну. Неймовірно, але абсолютно все викопували вручну, а крейду переміщували відрами та тачками. Пан Дін також побудував залізницю через тунелі для транспортування видобутої крейди, а також чотирирівневий вантажний підйомник вантажопідйомністю в одну тонну", — розповів він.

Підземні проєкти родини Дін розпочалися ще у 1960-х роках, з будівництва підземних роздягалень поруч із басейном об'єкту нерухомості.

Сам вхід був прихований за 7-метровою ракетою, яка й досі стоїть на місці.

У Британії продають будинок із підземним комплексом Фото: З відкритих джерел

Незважаючи на масштаб проєкту, про його існування майже нічого не знали за межами родини, зокрема сусіди в районі.

"За всі роки моєї роботи аукціоністом я ніколи не бачив нічого подібного – це неймовірно дивовижно і, на мою думку, унікально. Який подвиг – створити це як сімейний проєкт і як хобі", — сказав Річард Воррелл.

Повідомляється, що об'єкт розташований на Лонг-Лейн у Тайлхерсті, включає майстерню площею 2500 квадратних футів, розташовану на трьох поверхах, парковку, сади, великий басейн та роздягальні.

"Підземний простір може запропонувати покупцеві з уявою низку потенційних застосувань, від безпечного сховища, радіоактивного укриття чи центру обробки даних, стійкого до електромагнітного випромінювання місця", — сказав Річард Воррелл.

Орієнтовна ціна нерухомості становить від 300 000 до 325 000 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що у Великій Британії виставили на продаж один із найнезвичайніших будинків. Його новому власнику доведеться звикати до поїздів, що під’їжджають.

Також в британському селі Боу продавали розкішний будинок, переобладнаний із залізничної станції.