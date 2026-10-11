Можна спостерігати за поїздами: у Британії продають триповерховий будинок на залізничній платформі

У Великій Британії виставили на продаж один із найнезвичайніших будинків. Його новому власнику доведеться звикати до поїздів, що під’їжджають.

Будівля колишньої сигнальної будки, внесена до переліку об’єктів культурної спадщини, розташована безпосередньо на пероні залізничної станції Торре в місті Торкі, графство Девон. Продажем нерухомості займається аукціонний дім Paul Fosh.

Будівля сигнальної будки Фото: з відкритих джерел

Сторічна будівля, зведена у 1921 році, яка потребує реконструкції, була виставлена на онлайн-аукціон за 54 тисячі фунтів стерлінгів, тобто приблизно за 3,2 млн грн.

Будівля сигнальної будки

Згідно з проєктом, на першому поверсі буде розташована вітальня, на другому — спальня з ванною кімнатою, а на третьому — кухня-їдальня відкритого планування.

Усередині будки

Житлова зона, розташована вище рівня землі, дає змогу спостерігати за прибуттям поїздів на станцію з безпосередньої близькості.

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Інтер'єр будівлі

У оголошенні це описується як "унікальна можливість" для сім’ї, яка бажає провести незвичайну літню відпустку.

Будівля потребує реставрації

У 2013 році будівлі було надано статус пам’ятки архітектури II ступеня завдяки її архітектурі, незайманому стану, збереженим важелям та зв’язку з сусіднім вокзалом і пішохідним мостом, які також є пам’ятками архітектури.

Усередині будівлі сигнальної будки

Сама станція, хоча й працює, але вже не обслуговується персоналом.

Станція

Нагадаємо, що в британському селі Боу продавали розкішний будинок, переобладнаний із залізничної станції.

Також Фокус повідомляв, що в графстві Кент продавали старий вікторіанський залізничний вокзал, переобладнаний на затишний будинок.