Можна спостерігати за поїздами: у Британії продають триповерховий будинок на залізничній платформі
У Великій Британії виставили на продаж один із найнезвичайніших будинків. Його новому власнику доведеться звикати до поїздів, що під’їжджають.
Будівля колишньої сигнальної будки, внесена до переліку об’єктів культурної спадщини, розташована безпосередньо на пероні залізничної станції Торре в місті Торкі, графство Девон. Продажем нерухомості займається аукціонний дім Paul Fosh.
Сторічна будівля, зведена у 1921 році, яка потребує реконструкції, була виставлена на онлайн-аукціон за 54 тисячі фунтів стерлінгів, тобто приблизно за 3,2 млн грн.
Згідно з проєктом, на першому поверсі буде розташована вітальня, на другому — спальня з ванною кімнатою, а на третьому — кухня-їдальня відкритого планування.
Житлова зона, розташована вище рівня землі, дає змогу спостерігати за прибуттям поїздів на станцію з безпосередньої близькості.
У оголошенні це описується як "унікальна можливість" для сім’ї, яка бажає провести незвичайну літню відпустку.
У 2013 році будівлі було надано статус пам’ятки архітектури II ступеня завдяки її архітектурі, незайманому стану, збереженим важелям та зв’язку з сусіднім вокзалом і пішохідним мостом, які також є пам’ятками архітектури.
Сама станція, хоча й працює, але вже не обслуговується персоналом.
Нагадаємо, що в британському селі Боу продавали розкішний будинок, переобладнаний із залізничної станції.
Також Фокус повідомляв, що в графстві Кент продавали старий вікторіанський залізничний вокзал, переобладнаний на затишний будинок.