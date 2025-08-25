Ціна дивує: старий вікторіанський залізничний вокзал, переробили на затишний будинок (фото)

У графстві Камбрія (Велика Британія) на продаж виставлено унікальний об'єкт. Колишній залізничний вокзал XIX століття, переобладнаний на просторий сімейний будинок.

Вартість історичної нерухомості становить 375 000 фунтів стерлінгів (майже 21 млн гривень). Про це пише Whats The Jam.

Станція в Літл-Салкелді була побудована 1875 року і закрита для пасажирів 1970-го. Наприкінці 1980-х будівлю перетворили на житловий будинок, при цьому зберегли безліч оригінальних деталей: від касового вікна до кам'яних аркових прорізів.

У будинку є три спальні, дві ванні кімнати, вітальня з каміном і кухня, яка колись була вокзальними туалетами. В інтер'єрі будівлі збереглися готичні вікна, підлога з кам'яних плит, декоративні карнизи й навіть старовинний механізм годинника.

Головна спальня розташовується в колишньому кабінеті начальника станції, а одна зі спалень — у приміщенні, де раніше знаходився вугільний склад.

В інтер'єрі будівлі збереглися готичні вікна Фото: Jam Press У будинку є три спальні Фото: Jam Press

На ділянці є ландшафтний сад, теплиця, гараж, сарай і колишній склад вугілля. Додатково до продажу включено загін площею 1,5 акра з видом на річку Еден.

Агенти з нерухомості називають об'єкт "зразком вікторіанської майстерності" і наголошують, що це рідкісна можливість придбати будинок, який є частиною знаменитої залізничної лінії Сеттл-Карлайл. Колишній вокзал за всю історію мав лише трьох власників і виставляється на ринок уперше за 28 років.

"Ця нерухомість поєднує в собі історичну цінність, неповторний шарм і комфорт сучасного життя", — зазначив агент з нерухомості.

