Цена удивляет: старый викторианский железнодорожный вокзал, переделали в уютный дом (фото)

В графстве Камбрия (Великобритания) на продажу выставлен уникальный объект. Бывший железнодорожный вокзал XIX века, переоборудованная в просторный семейный дом.

Стоимость исторической недвижимости составляет 375 000 фунтов стерлингов (почти 21 млн гривен). Об этом пишет Whats The Jam.

Станция в Литл-Салкелде была построена в 1875 году и закрыта для пассажиров в 1970-м. В конце 1980-х здание преобразовали в жилой дом, при этом сохранили множество оригинальных деталей: от кассового окна до каменных арочных проемов.

В доме есть три спальни, две ванные комнаты, гостиная с камином и кухня, которая когда-то была вокзальными туалетами. В интерьере здания сохранились готические окна, пол из каменных плит, декоративные карнизы и даже старинный механизм часов.

Главная спальня располагается в бывшем кабинете начальника станции, а одна из спален — в помещении, где раньше находился угольный склад.

В интерьере здания сохранились готические окна Фото: Jam Press В доме есть три спальни Фото: Jam Press

На участке есть ландшафтный сад, теплица, гараж, сарай и бывший склад угля. Дополнительно в продажу включен загон площадью 1,5 акра с видом на реку Эден.

Агенты по недвижимости называют объект "образцом викторианского мастерства" и подчеркивают, что это редкая возможность приобрести дом, который является частью знаменитой железнодорожной линии Сеттл–Карлайл. Бывший вокзал за всю историю имел всего трех владельцев и выставляется на рынок впервые за 28 лет.

"Эта недвижимость сочетает в себе историческую ценность, неповторимый шарм и комфорт современной жизни", — отметил агент по недвижимости.

