Можно наблюдать за поездами: в Британии продают трехэтажный дом на железнодорожной платформе

В Великобритании на продажу выставили один из самых необычных домов. Его новому владельцу придется привыкать к подъезжающим поездам.

Здание бывшей сигнальной будки, внесенное в список объектов культурного наследия, находится прямо на платформе железнодорожной станции Торре в городе Торки, графство Девон. Реализацией недвижимости занимается аукционный дом Paul Fosh.

Здание сигнальной будки Фото: из открытых источников

Столетнее здание 1921 года постройки, требующее реконструкции, было выставлено на онлайн-аукцион за 54 тысячи фунтов стерлингов, то есть примерно за 3,2 млн грн.

Здание сигнальной будки

Согласно проекту, на первом этаже будет расположена гостиная, на втором — спальня с ванной комнатой, а на третьем — кухня-столовая открытой планировки.

Внутри будки

Приподнятая над уровнем земли жилая зона может предложить возможность в непосредственной близости наблюдать за прибытием поездов на станцию.

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Интерьер здания

В объявлении это описывается как "редкая возможность" для семьи, желающей провести необычный летний отпуск.

Здание требует реставрации

В 2013 году зданию был присвоен статус памятника архитектуры II степени благодаря его архитектуре, нетронутому состоянию, сохранившимся рычагам и связи с соседним вокзалом и пешеходным мостом, также являющимися памятниками архитектуры.

Внутри здания сигнальной будки

Сама станция, хотя и действует, но уже не обслуживается персоналом.

Станция

Напомним, в британской деревушке Боу продавали роскошный дом, переделанный из железнодорожной станции.

Также Фокус писал, что в графстве Кент продавали старый викторианский железнодорожный вокзал, переделанный в уютный дом.