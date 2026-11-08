Роскошный замок, построенный 800 лет назад, продают всего за 1 евро, но есть один нюанс

Власти города Бад-Дюбен в Саксонии ищут покупателя для замка Шнадитц, построенного около 800 лет назад. Его продают за символическую цену в 1 евро.

Однако на реставрацию замка XIII века в Саксонии придется потратить еще 20 миллионов, пишет Bild.

Власти города Бад-Дюбен уверяют, что за символическую сумму в 1 евро новый владелец получит недвижимость площадью 1012 квадратных метров — внутри замка сохранился рыцарский зал, а само здание окружено рвом и имеет две башни.

800-летний замок в Германии ищет нового владельца Фото: Фото взяты из открытых источников

"Мне бы хотелось, чтобы замок удалось спасти. Это здание важно для региона и для Саксонии. Конечно, снаружи оно выглядит уже не лучшим образом — впереди большой объем работ. Но крыша цела", — рассказал местный мэр Матиас Мит.

В Саксонии выставлен на продажу замок с рыцарским залом Фото: Фото взяты из открытых источников

По оценкам местных властей, на полноценную реставрацию потребуется около 20 млн евро. Замок находится под охраной государства, поэтому все работы придется согласовывать с органами охраны памятников. Это может существенно затянуть сроки ремонта.

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В прошлом инвесторы уже пытались спасти замок. В 2014 году американка и её сын планировали открыть там отель, ресторан с барбекю и винный бар. Но вместо обещанных миллионов в проект вложили около 400 тысяч евро. В 2018 году договор купли-продажи был расторгнут, и здание вернулось в собственность города.

Напомним, что 724-летний замок, который снимали в любимом детском телешоу, выставлен на продажу за 7 миллионов долларов США. Средневековое поместье насчитывает 30 спален, шесть башен и ров. В большом зале даже ужинали Генрих VIII и Анна Болейн.

Кроме того, в Великобритании выставлен на продажу необычный дом, который скрывает тайну под полом. Здание оснащено потрясающей подземной инфраструктурой.