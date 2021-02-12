Ціна питання. Чому борців з корупцією в Україні все більше, а корупції менше не стає

Як так виходить, що кількість антикорупційних органів в Україні тільки зростає, а корупції від цього менше не стає? Поговоримо про те, як антикорупційні органи можуть стати способом зниження "ціни держави". Відразу обмовлюся, з корупцією боротися треба, навіть життєво необхідно. Але перш ніж це робити, потрібно змінити внутрішню модель політико-економічного устрою.

Тому що, якщо корупція — машинне масло в чинній системі бюрократії, то його механічний "злив" призведе до підвищеного "тертя" і пошкодження всього "двигуна".

Тобто, потрібно змінювати політико-економічний устрій.

А тепер про зниження "ціни держави".

Якщо антикорупційні органи не борються з корупцією, а просто тримають її в "тонусі" — це призводить не до викорінення корупції, як такої, а лише до зниження рівня прийняття корупційного рішення в загальній ієрархії влади.

Наприклад, років десять тому, за чутками, лісничий "заносив" наверх кілька мільйонів за посаду. Те ж відбувалося з бурштином.

Я охоче вірю, що особисто Зеленський не бере плату за вирубку лісу і видобуток бурштину. Але це не означає, що у нас "в чорну" не рубають ліс і не видобувають бурштин.

Просто рівень "заносу" змістився на кілька щаблів нижче. Те, за що раніше доводилося платити мільйон, сьогодні коштує кілька десятків тисяч "на місцях".

Як наслідок, збільшилася кількість тих, хто можете собі це дозволити. У підсумку, інтенсивність рубок лише зросла.

Те саме буде і з митницею.

Припустимо, ми знайдемо чесного керівника центрального відомства. Тоді хабарі братимуть начальники регіональних митниць.

Замінимо їх — корупція спуститься на низовий рівень звичайних інспекторів.

Вона і зараз там, просто роль "низів" істотно зросте, і відповідно підвищиться частота корупції — вона не обмежуватиметься на системному рівні.

Ось тут і з'являється ефект зниження ціни держави.

Якщо раніше, за часів Януковича, країну можна було, умовно кажучи, "купити" в плані ведення бізнесу за кілька мільярдів, то зараз вистачить у десятки разів меншої суми для того, щоб тобі скрізь горіло "зелене світло".

Я думаю, головна функція антикорупційних органів у їх сучасному вигляді якраз і заточена на зниження вартості держави, з метою забезпечення "зеленого світла" для потрібних компаній.

Створюється модель анархокоррупції з високим рівнем частотності на середньому та мікрорівнях.

І це вже не китайська і навіть не російська моделі з глибокої централізацією.

Це щось нове, якийсь дивовижний гібрид, коли чим більше борешся з корупцією, тим дешевше коштує держава. Хоча ефект повинен був бути прямо протилежний.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.