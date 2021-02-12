Цена вопроса. Почему борцов с коррупцией в Украине все больше, а коррупции меньше не становится

Как так получается, что количество антикоррупционных органов в Украине только растет, а коррупции от этого меньше не становится? Поговорим о том, как антикоррупционные органы могут стать способом понижения "цены государства". Сразу оговорюсь, с коррупцией бороться надо, даже жизненно необходимо. Но, прежде, чем это делать, нужно изменить внутреннюю модель политико-экономического уклада.

Потому что, если коррупция — машинное масло в действующей системе бюрократии, то его механический "слив" приведет к повышенному "трению" и поломке всего "двигателя".

То есть, нужно менять политико-экономический уклад.

А теперь о понижении "цены государства".

Если антикоррупционные органы не борются с коррупцией, а просто держат ее в "тонусе" — это приводит не к искоренению коррупции, как таковой, а лишь к понижению уровня принятия коррупционного решения в общей иерархии власти.

Например, лет десять назад, по слухам, лесничий "заносил" наверх несколько миллионов за должность. То же происходило с янтарем.

Я охотно верю, что лично Зеленский не берет мзду за вырубку леса и добычу янтаря. Но это не значит, что у нас "в черную" не рубят лес и не добывают янтарь.

Просто уровень "заноса" сместился на несколько ступеней ниже. То, за что раньше приходилось платить миллион, сегодня стоит несколько десятков тысяч "на местах".

Как следствие, увеличилось количество тех, кто можете себе это позволить. В итоге, интенсивность вырубок лишь возросла.

То же будет и с таможней.

Допустим, мы найдем честного руководителя центрального ведомства. Тогда взятки будут брать начальники региональных таможен.

Заменим их — коррупция спустится на низовой уровень обычных инспекторов.

Она и сейчас там, просто роль "низов" существенно возрастет, и соответственно повысится частотность коррупции — она не будет ограничиваться на системном уровне.

Во тут и появляется эффект снижения цены государства.

Если раньше, во времена Януковича, страну можно было, условно говоря, "купить" в плане ведения бизнеса за несколько миллиардов, то сейчас хватит в десятки раз меньшей суммы для того, чтобы тебе везде горел "зеленый свет".

Я думаю, главная функция антикоррупционных органов в их нынешнем виде как раз и заточена на понижение стоимости государства, с целью обеспечения "зеленого света" для нужных компаний.

Создается модель анархокоррупции с высоким уровнем частотности на среднем и микроуровнях.

И это уже не китайская и даже не российская модели с глубокой централизацией.

Это что-то новое, некий удивительный гибрид, когда, чем больше борешься с коррупцией, тем дешевле стоит государство. Хотя эффект должен был быть прямо противоположный.

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Публикуется с согласия автора.