У заручниках у пандемії. Чому Ізраїль закрив кордони для українців і коли він їх знову відкриє

Ізраїль відкрив свої кордони для туристів із 23 травня. В країну допущені вакциновані мандрівники. Однак, Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заборонив в'їзд громадян України та низки інших країн.

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З 4 травня в Ізраїль заборонили в'їзд іноземців із території України (зокрема громадян України), Ефіопії, ПАР, Індії, Мексики й Туреччини. Також нові правила заборонили виїзд ізраїльських громадян у згадані країни.

А вже 30 травня список країн із максимальним ризиком поповнився Росією і Бразилією.

При цьому, всі пасажири, що побували в зазначених країнах, повинні ізолюватися, навіть якщо вони зробили щеплення проти COVID-19 або перехворіли.

Чому Україна потрапила в цей список?

Ізраїль поставив дуже високу планку для світу з боротьби з коронавірусом. Країна з початку пандемії довгий час підтримувала статус країни з ефективною політикою в процесі стримування епідемії. Зокрема, однією з перших закрила кордон із Грузією і довго трималася на перших щаблях за темпами вакцинації населення.

Тому критерії, за якими були закриті кордони для низки країн — темпи боротьби з коронавірусом.

Сьогодні Україна в двадцятці країн за темпами поширення коронавірусу. А кількість хворих в Україні в 255 разів більше, ніж в Ізраїлі (причому, населення Ізраїлю менше українського всього в 4 рази).

За даними ВООЗ, станом на 9 червня в Україні на 100 осіб повністю вакциновані приблизно 4 людини, а в Ізраїлі — 123 (тобто, багато хто з громадян отримали щеплення двічі).

[ + – ] Темпи вакцинації в Ізраїлі. Інфографіка.

[ + – ] Темпи вакцинації в Україні. Інфографіка.

Коли ж знімуть обмеження?

Обмеження на подорожі громадян Ізраїлю в Україну діятимуть до 13 червня, але цей термін продовжать у разі потреби.

Що стосується відкриття кордонів для громадян України, поки про це зарано говорити.

Однак, судячи з динаміки темпів захворюваності в Україні, є велика ймовірність, що всі межі відкриють й українські туристи зможуть відвідати Ізраїль вже цього літа.