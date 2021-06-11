В заложниках у пандемии. Почему Израиль закрыл границы для украинцев и когда он их снова откроет
Пока Украина не справится с пандемией коронавируса и не вакцинирует свое население, говорить об открытии границ Израиля для украинцев — рано.
Израиль открыл свои границы для туристов с 23 мая. В страну допущены вакцинированные путешественники. Однако, Министерство здравоохранения Израиля запретил вьезд граждан Украины и ряда других стран.
С 4 мая в Израиль запретили въезд иностранцев с территории Украины (в т.ч. граждан Украины), Эфиопии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции. Также новые правила запретили выезд израильских граждан в упомянутые страны.
А уже 30 мая список стран с максимальным риском пополнился Россией и Бразилией.
При этом, все пассажиры, побывавшие в указанных странах, должны изолироваться, даже если они сделали прививки против COVID-19 или переболели.
Почему Украина попала в этот список?
Израиль задал слишком высокую планку для мира по борьбе с коронавирусом. Страна с начала пандемии долгое время поддерживала статус страны с эффективной политикой в процессе сдерживания эпидемии. В частности, одной из первых закрыла границы и долго держалась на первых ступенях по темпам вакцинации населения.
Поэтому критерии, по которым были закрыты границы для ряда стран — темпы борьбы с коронавирусом.
Сегодня Украина в двадцатке стран по темпам распространения коронавируса. А количество больных в Украине в 255 раз больше, чем в Израиле (причем, население Израиля меньше украинского всего в 4 раза).
По данным ВОЗ, по состоянию на 9 июня в Украине на 100 человек полностью вакцинированы примерно 4 человека, а в Израиле — 123 (то есть, многие из граждан получили прививки дважды).
Когда же снимут ограничения?
Ограничения по путешествиям граждан Израиля в Украину будут действовать до 13 июня, но этот срок продлят в случае необходимости.
Что касается открытия границ для граждан Украины, пока об этом рано говорить.
Однако, судя по динамике темпов заболеваемости в Украине, есть большая вероятность, что все границы откроют и украинские туристы смогут посетить Израиль уже этим летом.