В заложниках у пандемии. Почему Израиль закрыл границы для украинцев и когда он их снова откроет

Израиль открыл свои границы для туристов с 23 мая. В страну допущены вакцинированные путешественники. Однако, Министерство здравоохранения Израиля запретил вьезд граждан Украины и ряда других стран.

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С 4 мая в Израиль запретили въезд иностранцев с территории Украины (в т.ч. граждан Украины), Эфиопии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции. Также новые правила запретили выезд израильских граждан в упомянутые страны.

А уже 30 мая список стран с максимальным риском пополнился Россией и Бразилией.

При этом, все пассажиры, побывавшие в указанных странах, должны изолироваться, даже если они сделали прививки против COVID-19 или переболели.

Почему Украина попала в этот список?

Израиль задал слишком высокую планку для мира по борьбе с коронавирусом. Страна с начала пандемии долгое время поддерживала статус страны с эффективной политикой в ​​процессе сдерживания эпидемии. В частности, одной из первых закрыла границы и долго держалась на первых ступенях по темпам вакцинации населения.

Поэтому критерии, по которым были закрыты границы для ряда стран — темпы борьбы с коронавирусом.

Сегодня Украина в двадцатке стран по темпам распространения коронавируса. А количество больных в Украине в 255 раз больше, чем в Израиле (причем, население Израиля меньше украинского всего в 4 раза).

По данным ВОЗ, по состоянию на 9 июня в Украине на 100 человек полностью вакцинированы примерно 4 человека, а в Израиле — 123 (то есть, многие из граждан получили прививки дважды).

[ + – ] Темпы вакцинации в Израиле. Инфографика.

[ + – ] Темпы вакцинации в Украине. Инфографика.

Когда же снимут ограничения?

Ограничения по путешествиям граждан Израиля в Украину будут действовать до 13 июня, но этот срок продлят в случае необходимости.

Что касается открытия границ для граждан Украины, пока об этом рано говорить.

Однако, судя по динамике темпов заболеваемости в Украине, есть большая вероятность, что все границы откроют и украинские туристы смогут посетить Израиль уже этим летом.