Культура виключення. Чому Green Grey не співатимуть на День незалежності

Історія з групою Green Grey, яку на ходу "випиляли" з поїзда, що на всіх парах мчить до помпезного державного святкування 30-річчя незалежності України, багато в чому показова. Як і реакція на обурений допис на офіційній сторінці групи в соцмережах із боку людей, які чомусь вважають себе патріотами.

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Адже що насправді сталося? Якби просто когось з артистів не додали до концертної програми, це не стало б предметом розмови від слова "взагалі". Родзинкою і перчиком у цій історії стали формулювання відмови. З посиланням чиновників на те, що російськомовний репертуар "сіро-зелених" не вписується в концепцію свята.

Інакше кажучи: 24 серпня нам збираються презентувати фальшивий портрет нашої власної країни. Представивши справу так, ніби у нас говорять і співають виключно українською, а все що не так — це неформат. Притому, що насправді все зовсім навпаки. Та ж Нацрада з ТБ і радіо нещодавно скаржилися вголос на те, що, мовляв, телеканали саботують мовний закон і не поспішають перекладати серіали українською. І роблять це — sik! — із метою посилити свою конкурентну перевагу на ринку.

24 серпня нам збираються презентувати фальшивий портрет нашої власної країни

А "1+1" взагалі заявив, що його серіали і далі йтимуть російською. Зокрема, улюблені багатьма "Свати", до продюсування яких у минулому був причетний і чинний президент.

Цитата із заяви пресслужби "1+1 медіа": "Це рішення не в останню чергу зумовлене негативною реакцією на дубльований продукт із боку великої частини наших глядачів, які історично звикли до перегляду улюблених фільмів і серіалів саме в тому вигляді й з тим колоритом, з яким продукт був створений спочатку".

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Насправді обидва кейси — і Green Grey, і серіали на "Плюсах" — ягоди одного поля. Це ті самі "яри", про які забули автори закону про мову, який нещодавно набрав чинності. На папері-то все дійсно гладко. Є українська мова й усіх зобов'язали нею розмовляти, писати, знімати і співати. Тільки ось що робити з глядачем, який хоче споживати продукт іншою мовою?

Усе це відбувається на тлі нескінченних мантр на тему загального єднання і соборності. На ділі ж, як у старій пісні про чорного кота, все зовсім навпаки. Ми спостерігаємо процес прямо протилежний братанню і соборності. На наших очах суспільство, як свіжовичавлений сік у стакані, починає розділятися на фракції. І замість однорідної маси ми бачимо дві суворо протилежні за кольором половинки цієї самої склянки. І це добре, що поки ще тільки дві.

[ + – ] Суспільство, як свіжовичавлений сік у стакані, починає розділятися на фракції Фото: pexels.com

Пам'ятається, Володимир Олександрович Зеленський починав своє президентство з цілком адекватних і здорових зауважень про те, що "яка різниця". І навіть дозволив собі нечуване для попередників — російськомовні вставки у власній інавгураційній промові.

[ + – ] Інавгураційна промова Володимира Зеленського

На жаль, вони не стали сигналом ні для суспільства, ні для чиновницької вертикалі. Лише через два роки з'ясувалося, що різниця все ж таки є. Тільки не для людей, а для чиновників. І сторінки української історії, написані російською мовою (наприклад, пісні тієї ж групи Green Grey, які стали культовими для цілого покоління) вирішили просто вирвати із святкового фоліанта.

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"Організатори вважають логічним, що в концерті до 30-річчя незалежності України повинні звучати пісні українською мовою. І це аж ніяк не применшує внесок російськомовних виконавців у розвиток української музичної культури", — коментують в Офісі президента причини відмови Green Grey в участі в святковому концерті.

Ще раз: "Звісно ж логічно, що в концерті до 30-річчя незалежності України повинні звучати пісні українською мовою".

А, власне, чому?

Точніше, навіть не так. Адже ніхто не виступає проти пісень українською мовою. Питання в тому, чому ТІЛЬКИ українською?

Тут можна послатися на вульгарну банальщину: мовляв, сам Тарас Шевченко вів щоденники російською тощо. Але навіть якщо залишити за дужками подібні аргументи — невже хтось вважає, що штучне звуження офіційно схвалюваної рамки самопрезентації України виключно до однієї мови зробить її сильнішою?

Ну ось подивіться. Ані Лорак або Світлану Лободу такі ж "патріоти" виштовхали з України під тими ж гаслами. Тепер вони співають на московських блакитних вогниках і відкривають своїми номерами російські музичні премії. Чи виграла від цього Україна? Я вважаю, що ні.

З іншого боку, від того, що інші ультра-патріоти оголосили Гоголя українським письменником і назвали Миколою, він не перестав бути російським класиком і Николаем Васильевичем. І ніхто не читатиме Гоголя в поганому перекладі українською. Так само, як публіка не піде на Green Grey в перекладі.

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Але простіше ж оголосити Гоголя українським письменником і перекласти його державною мовою, ніж визнати, що можна бути українським письменником і при цьому писати російською. І музикантів, і кіношників, й інших театральних діячів це стосується тією ж мірою.

Пам'ятається, офіційним девізом "Євробачення — 2017", який проводився в Києві, стала фраза "Celebrate Diversity" — "Віддамо належне різноманіттю". І це відсилка до офіційного девізу Євросоюзу, куди ми все ще прагнемо. Unity in Diversity — "Єдність в різноманітті".

Шкода, що на практиці виходить так, що різноманіття у нас годиться тільки на експорт — для Євробачення. Усередині ж країни ми спостерігаємо протилежний тренд — на уніфікацію.

А чи увінчається такий курс успіхом чи ні, кожен нехай для себе вирішує сам.