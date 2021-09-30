80 років трагедії Бабиного Яру: як Київ вшановує пам'ять загиблих

З 27 вересня по 7 жовтня Україна вшановує пам'ять загиблих у Бабиному Яру. Проїжджаючи повз метро Дорогожичі, високої телевежі, меморіального комплексу, ми повинні пам'ятати про те, що всього 80 років тому саме тут знищували, катували, закопували живцем людей тільки через приналежність до єврейської нації.

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Бабин Яр став страшним символом Голокосту у Східній Європі, геноциду єврейського народу. Це чи не наймасовіший розстріл часів Другої світової війни. З 1941 по 1943 роки нацисти розстріляли в Бабиному Яру в Києві від 70 до 100 000 чоловік, убивши майже все єврейське населення міста, яке не зуміло евакуюватися до приходу окупантів.

У Києві анонсовано безліч заходів, виставок, навряд чи ви відвідаєте все, тому я вирішив виділити основні події та місця, де потрібно побувати кожному. Адже, без пам'яті про минуле немає майбутнього.

3 жовтня, біля кінотеатру "Київська Русь", з 12:00 розпочнеться Марш пам'яті "маршрутом смерті", за яким йшли 80 років тому жертви цієї трагедії. У марші візьмуть участь кияни, євреї, неєвреї, нащадки загиблих, дипломати, бізнесмени, активісти — усі, хто розуміє важливість історії.

По-перше, тому що це чорна сторінка історії України, яку треба пам'ятати. По-друге, у Бабиному Яру вбито не тільки євреїв, але і циганів, українців, росіян, людей різних національностей і віросповідань.

Протягом 6-7 жовтня в Києві відбудеться кінофестиваль "Голокост. Ми пам'ятаємо". Кіномарафон стартує в кінотеатрі "KINOMAN", ТРЦ "COSMO MULTIMALL" (адреса: вул. Вадима Гетьмана, 8/26), будуть показані фільми, присвячені темі пам'яті геноциду євреїв під час Другої світової війни.

У програму фестивалю "Голокост. Ми пам'ятаємо" увійшли фільми виробництва США, Великобританії, Ізраїлю, Швейцарії, Німеччини, Франції, Канади, Чехії, Білорусі та Російської Федерації.

Вона створена за матеріалами мультимедійної експозиції, що проходила в Музеї історії міста Києва до 75-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Виставка має українську й англійську версії, повністю інтерактивна і супроводжується відеоекскурсією українською мовою.

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27 вересня на станції метро "Дорогожичі" буде відкрита концептуальна виставка "Бабин Яр як зона відчуження". Виставка буде містити короткі тексти американо-французького письменника Джонатана Літтелля і роботи французького фотографа Антуана де Агати.

Фільм українського режисера Сергія Лозниці "Бабин Яр. Контекст", який знятий за підтримки Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", отримав премію "Золоте око" на Каннському фестивалі кіно, розділивши перше місце з документальною роботою індійського режисера.

Його можна подивитися 5 жовтня, 19:00-22:00, на головній сцені на площі біля менори.

6 жовтня ви можете стати першими, хто побачить меморіальний об'єкт "Кришталева стіна плачу" відомої на весь світ художниці, яка працює в жанрі перформансу, Марини Абрамович.

"Кришталева стіна плачу" буде одним з найбільших у Європі арт-об'єктів, побудованих протягом останнього десятиліття. Її довжина сягатиме 40 метрів, а висота — 3 метри. Головні матеріали, використані в інсталяції — українське вугілля антрацит і кварц з Бразилії, що символізують енергію. Кристали кварцу будуть згруповані по три і розташовані на різній висоті на рівні голови, серця і живота людини. Відвідувачі зможуть торкатися стіни, щоб відчути енергію кристалів. Одночасно біля об'єкта зможуть перебувати до 40 осіб різного зросту і віку.

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У той же час, починаючи з 17:00, відбудуться й офіційні церемонії за участю президентів України, Ізраїлю, Німеччини та Албанії.

У програмі заходу відбудеться концерт у виконанні німецького Державного симфонічного оркестру "13 симфонія" Дмитра Шостаковича, Кремерата Балтика під керівництвом Гідона Кремера, виступ віолончеліста Михайла Майського і тріо Володимира Тарасова.

Яка б кількість цих заходів не була, це не відновить історичну справедливість. Однак, це дасть людям розуміння, що світ повинен рішуче захищати гуманістичні цінності і не допускати проявів авторитаризму, шовінізму, нетерпимості, щоб такі трагедії, як Бабин Яр, ніколи не повторилися.