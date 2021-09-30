80 лет трагедии Бабьего Яра: как Киев чтит память погибших

С 27 сентября по 7 октября Украина чтит память погибших в Бабьем Яру. Проезжая мимо метро Дорогожичи, высокой телебашни, мемориального комплекса, ми должны помнить о том, что всего 80 лет назад, именно здесь уничтожали, пытали, закапывали заживо людей, только из-за принадлежности к еврейской нации.

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Бабий Яр стал страшным символом Холокоста в Восточной Европе, геноцида еврейского народа. Это едва ли не самый массовый расстрел времен Второй мировой войны. С 1941 по 1943 годы нацисты расстреляли в Бабьем Яру в Киеве от 70 до 100 000 человек, убив почти все, не сумевшее эвакуироваться до прихода оккупантов еврейское население города.

В Киеве анонсировано множество мероприятий, выставок, вряд ли вы посетите все, поэтому я решил выделить основные события и места, где нужно побывать каждому. Ведь, без памяти о прошлом нет будущего.

3 октября, возле кинотеатра "Киевская Русь", с 12:00 начнется Марш памяти по "маршруту смерти", по которому шли 80 лет назад жертвы этой трагедии. В марше примут участие киевляне, евреи, не евреи, потомки погибших, дипломаты, бизнесмены, активисты — все, кто понимает важность истории.

Во-первых, потому что это черная страница истории Украины, которую надо помнить. Во-вторых, в Бабьем Яру убито не только евреи, но и цыгане, украинцы, россияне, люди разных национальностей и вероисповеданий.

В течение 6-7 октября в Киеве состоится кинофестиваль "Холокост. Мы помним". Киномарафон стартует в кинотеатре "KINOMAN", ТРЦ "COSMO MULTIMALL" (адрес: ул. Вадима Гетьмана, 8/26), будут показаны фильмы, посвященные теме памяти геноцида евреев во время Второй мировой войны.

В программу фестиваля "Холокост. Мы помним" вошли фильмы производства США, Великобритании, Израиля, Швейцарии, Германии, Франции, Канады, Чехии, Беларуси и Российской Федерации.

Она создана по материалам мультимедийной экспозиции, проходившей в Музее истории г. Киева в 75-й годовщины трагедии Бабьего Яра.

Выставка имеет украинскую и английскую версии, полностью интерактивна и сопровождается видеоэкскурсией на украинском языке.

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27 сентября на станции метро "Дорогожичи" будет открыта концептуальная выставка "Бабий Яр как зона отчуждения". Выставка будет содержать короткие тексты американо-французского писателя Джонатана Литтелла и работы французского фотографа Антуана де Агаты.

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст", который снят при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", получил премию "Золотой глаз" на Каннском фестивале, кино разделив первое место с документальной работой индийского режиссера.

Его можно посмотреть 5 октября, 19:00-22:00, на главной сцене на площади возле меноры.

6 октября вы можете стать первыми, кто увидит мемориальный объект "Хрустальная стена плача" известной на весь мир художницы, работающей в жанре перформанса, Марины Абрамович.

"Хрустальная стена плача" будет одним из крупнейших в Европе арт-объектов, построенных в течение последнего десятилетия. Ее длина будет достигать 40 метров, а высота — 3 метра. Главные материалы, использованные в инсталляции — украинский уголь антрацит и кварц из Бразилии, символизирующие энергию. Кристаллы кварца будут сгруппированы по три и расположены на разной высоте на уровне головы, сердца и живота человека. Посетители смогут касаться стены, чтобы почувствовать энергию кристаллов. Одновременно у объекта смогут находиться до 40 человек разного роста и возраста.

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В то же время начиная с 17:00, состоятся и официальные церемонии с участием президентов Украины, Израиля, Германии и Албании.

В программе мероприятия состоится концерт в исполнении немецкого Государственного симфонического оркестра "13 симфония" Дмитрия Шостаковича, Кремерата Балтика под руководством Гидона Кремера, выступление виолончелиста Михаила Майского и трио Владимира Тарасова.

Какое бы количество этих мероприятий не было, это не восстановит исторической справедливости. Однако, это даст людям понимание, что мир должен решительно защищать гуманистические ценности и не допускать проявлений авторитаризма, шовинизма, нетерпимости, чтобы такие трагедии, как Бабий Яр, никогда не повторились.