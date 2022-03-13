"Коні сумують за спілкуванням". Кияни підгодовують мешканців кінного клубу у воєнний час

Ми всією сім'єю відстояли чергу в АТБ, який залишився працювати у нас у районі й (ура!) там опинилися морква та яблука. З усім цим добром ми вирушили до кінного клубу, про який я раніше не чув.

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Клубу лише два роки. Це виявився величезний будинок із товстенними стінами та парою манежів для коней. В окремих боксах стояли конячки.

Коні обережно брали з рук моркву чи яблука, поглядаючи на всіх нас лагідними очима. Їхні великі очі, обрамлені довгими віями, світилися розумінням і любов'ю. Мої сини, які годують цих чудових істот, давно так голосно не сміялися.

Біля стіни стояло безліч пакетів із морквою та яблуками — жителі району швидко відгукнулися на заклик. Тварини були вже ситі та задоволені.

"У кожної свій характер"

"Справа не лише в їжі — вони сумують за спілкуванням. А тут два тижні, як відвідувачів клубу не стало", — розповіла нам тренерка Оля. Для "конячих волонтерів" тренерка провела екскурсію, розповівши про характер і звички кожного коня.

У далекому боксі стоїть невелика біло-коричнева товстенька конячка з красивою золотистою кіскою.

"У кожної конячки свій характер. Цю звати Карсон (чомусь не Карлсон, але близько), — розповідає Оля. — Її "підпільна" кличка Рапунцель (принцеса з довгою косою — авт.), бо вона єдина з розкішною косою: у всіх конячок гриви підстрижені, а в неї золота грива заплетена в косу. Така грива росте десять років".

Гнідий кінь Ханні — норовливий, б'є копитами в підлогу стійла, вимагає до себе уваги та годівлі, особливо якщо морквою, яку він обожнює, частують сусіди.

"Морквинку конячки можуть почувати за 200 метрів", — сміючись, каже Оля.

[ + – ] Гостинці, які кияни принесли конячкам Фото: Костянтин Рильов

У кожному боксі стоїть автопоїльник — туди коні тикаються мордою та отримують воду. "У спекотний день вони випивають по 100 літрів", — пояснює тренерка.

Світло-сірої масті — Злагода, вона полохлива і примхлива, така дівчинка-дівчинка. І смак у неї теж химерний: вона єдина любить банани.

Її сусідка Вазіра з породи арабських скакунів, у неї задерикувато стирчать вушка — це теж, виявляється, одна з ознак породи. У всій її поведінці відчувається аристократизм, вона ніби дозволяє себе погладити, прихильно та гордо підставляючи голову. Нічого не вимагає: хочеш погодувати — годуй, ні, не треба. Шляхетна натура.

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А наймолодший кінь, семирічний — Барбі коричневий з рудим чубчиком, любить гратися, як дитина.

"Коні зазвичай одразу показують, якщо чимось незадоволені: штовхне, вкусить. Але Барбара терпить до останнього, а потім у неї зриває дах, — розповідає про неї Оля. — Нещодавно злякалася бігуна, який несподівано вискочив по стежці з кущів. І помчала через гущавину, напролом, але чітко в напрямі будинку — вона пам'ятає дорогу додому”.

Алі Баба — вороно-рябої масті. "Ми підозрюємо, що він підсліпуватий, але перевірити його зір не можемо, тому що коли він чує ветеринара, у нього трапляється істерика", — ділиться Оля.

Папуги та свині

Але в цьому клубі не лише скакуни.

Якщо з коридору з вольєрами повернути ліворуч — там невеликий живий куточок. Тут біля дверей клітка з величезним сіро-білим папугою з рожевим хвостиком.

Він обережно дзьобом бере шматочок яблука, потім перекладає його в лапку й обережно їсть зі значущістю поглядаючи на вас. Коли навколо нього збирається народ — він мовчить, але щойно всі відвернуться, він чітко вимовляє: "Привіт! Я — Жако!" А коли всі здивовано обернуться на нього — знову мовчання. Під стелею манежу літає зелений папуга — він тимчасово втік із клітки.

[ + – ] Свинок назвали за іменами з відомої казки: Нуф Нуф і Наф Наф Фото: Костянтин Рильов Фото: Костянтин Рильов

У невеликій огорожі живуть дві маленькі свинки — чорна та біла. Ми припустили, що їх звати як чорну та білу рибку в мультиплікаційному серіалі "Аватар": Інь та Ян. Але з'ясувалося, свинок назвали за іменами з відомої казки: Нуф Нуф і Наф Наф. Вони люблять їсти буряк.

Загалом, цей клуб — чарівна планета радості, райський острівець посеред воєнного пекла, що відбувається навколо.

"А вони лякаються пострілів, канонади?" — запитали ми Олю. — "Так, але, на щастя, тут дуже товсті стіни і не так чутно".

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