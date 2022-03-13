"Лошади скучают по общению". Киевляне подкармливают обитателей конного клуба в военное время

Мы всей семьей отстояли очередь в АТБ, который остался работать у нас в районе и (ура!) там оказались морковь и яблоки. Со всем этим добром мы отправились в конный клуб, о котором я раньше не слышал.

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Клубу всего два года. Это оказалось огромное здание с толстенными стенами и парой манежей для лошадей. В отдельных боксах стояли лошадки.

Лошади аккуратно брали из рук морковку или яблоки, поглядывая на всех нас ласковыми глазами. Их большущие глаза, обрамленные длинными ресницами, светились пониманием и любовью. Мои сыновья, кормящие этих чудесных существ, давно так громко не смеялись.

У стены стояло множество пакетов с морковкой и яблоками – жители района быстро откликнулись на призыв. Животные были уже сыты и довольны.

"У каждой свой характер"

"Дело не только в еде – они скучают по общению. А тут две недели, как посетителей клуба не стало", — рассказала нам тренер Оля. Для собравшихся "лошадиных волонтеров" тренер провела экскурсию, поведав о характере и привычках каждой лошади.

В дальнем боксе стоит небольшой бело-коричневый толстенький конек с красивой золотистой косичкой.

"У каждой лошадки свой характер. Этого зовут Карсон (почему-то не Карлсон, но близко), — рассказывает Оля. – Его "подпольная" кличка Рапунцель (принцесса с длинной косой – авт.), потому что он единственный с роскошной косой: у всех лошадок гривы подстриженные, а у него золотая грива заплетена в косичку. Такая грива растет десять лет".

Гнедой конь Ханни – своенравный, бьет копытами в пол вольера, требует к себе внимания и кормежки, особенно если морковкой, которую он обожает, угощают соседей.

"Морковку лошадки могут учуять за 200 метров", — смеясь, говорит Оля.

[ + – ] Гостинцы, которые киевляне принесли лошадкам Фото: Константин Рылев

В каждом боксе стоит автопоилка – туда лошади тыкаются мордой и получают воду. "В жаркий день они выпивают по 100 литров", – объясняет тренер.

Светло-серой масти – Злагода, она пуглива и капризна, такая девочка-девочка. И вкус у нее тоже вычурный: она единственная любит бананы.

Ее соседка Вазира из породы арабских скакунов, у нее задорно торчат ушки – это тоже, оказывается, один из признаков породы. Во всем ее поведении чувствуется аристократизм, она как бы позволяет себя погладить, благосклонно и горделиво подставляя голову. Ничего не требует: хочешь покормить – корми, нет, не надо. Благородная натура.

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А самая молодая лошадь, семилетняя – Барби коричневая с рыжей челкой, любит играться, как ребенок.

"Лошади обычно сразу показывают, если чем-то недовольны: толкнет, укусит. Но Барбара терпит до последнего, а потом у нее срывает крышу, — рассказывает о ней Оля. – Недавно испугалась бегуна, неожиданно выскочившего по тропинке из кустов. И помчалась через чащу, напролом, но строго в направлении дома – она помнит дорогу домой".

Али Баба – вороно-рябой масти. "Мы подозреваем, что он подслеповат, но проверить его зрение не можем, потому что когда он чует ветеринара, у него случается истерика", — делится Оля.

Попугаи и хрюшки

Но в этом клубе не только скакуны.

Если из коридора с вольерами повернуть влево – там небольшой живой уголок. Здесь возле двери клетка с огромным серо-белым попугаем с розовым хвостиком.

Он осторожно клювом берет кусочек яблока, потом перекладывает его в лапку и аккуратно кушает со значительностью поглядывая на вас. Когда вокруг него толпится народ – он молчит, но как только все отвернутся, он четко произносит: "Привет! Я – Жако!" А когда все удивленно обернутся на него – снова молчание. Под потолком манежа летает зеленый попугай – он временно сбежал из клетки.

[ + – ] Хрюшек назвали по именам из известной сказки: Нуф Нуф и Наф Наф Фото: Константин Рылев Фото: Константин Рылев

В небольшом заграждении живут две маленькие свинки – черная и белая. Мы предположили, что их зовут как черную и белую рыбку в мультипликационном сериале "Аватар": Инь и Ян. Но оказалось, хрюшек назвали по именам из известной сказки: Нуф Нуф и Наф Наф. Они обожают грызть свеклу.

В общем, этот клуб – волшебная планета радости, райский островок посреди военного ада, что творится вокруг.

"А они пугаются выстрелов, канонады?" — спросили мы Олю. – "Да, но, к счастью, тут очень толстые стены и не так слышно".

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