"Лошади скучают по общению". Киевляне подкармливают обитателей конного клуба в военное время
В Фейсбуке, на странице нашего района, появилось объявление следующего содержания: "Приглашаем вас в конный клуб. Будет экскурсия. Пропуск – это овощи (капуста, морковь, свекла, яблоки), зерно (пшеничные и овсяные крупы), сухари из белого хлеба, сушка из яблок. Сбор сегодня в 13:30. Животные страдают из-за нехватки пищи и любят общаться с людьми. Используйте такую возможность! SOS".
Мы всей семьей отстояли очередь в АТБ, который остался работать у нас в районе и (ура!) там оказались морковь и яблоки. Со всем этим добром мы отправились в конный клуб, о котором я раньше не слышал.
Клубу всего два года. Это оказалось огромное здание с толстенными стенами и парой манежей для лошадей. В отдельных боксах стояли лошадки.
Лошади аккуратно брали из рук морковку или яблоки, поглядывая на всех нас ласковыми глазами. Их большущие глаза, обрамленные длинными ресницами, светились пониманием и любовью. Мои сыновья, кормящие этих чудесных существ, давно так громко не смеялись.
У стены стояло множество пакетов с морковкой и яблоками – жители района быстро откликнулись на призыв. Животные были уже сыты и довольны.
"У каждой свой характер"
"Дело не только в еде – они скучают по общению. А тут две недели, как посетителей клуба не стало", — рассказала нам тренер Оля. Для собравшихся "лошадиных волонтеров" тренер провела экскурсию, поведав о характере и привычках каждой лошади.
В дальнем боксе стоит небольшой бело-коричневый толстенький конек с красивой золотистой косичкой.
"У каждой лошадки свой характер. Этого зовут Карсон (почему-то не Карлсон, но близко), — рассказывает Оля. – Его "подпольная" кличка Рапунцель (принцесса с длинной косой – авт.), потому что он единственный с роскошной косой: у всех лошадок гривы подстриженные, а у него золотая грива заплетена в косичку. Такая грива растет десять лет".
Гнедой конь Ханни – своенравный, бьет копытами в пол вольера, требует к себе внимания и кормежки, особенно если морковкой, которую он обожает, угощают соседей.
"Морковку лошадки могут учуять за 200 метров", — смеясь, говорит Оля.
В каждом боксе стоит автопоилка – туда лошади тыкаются мордой и получают воду. "В жаркий день они выпивают по 100 литров", – объясняет тренер.
Светло-серой масти – Злагода, она пуглива и капризна, такая девочка-девочка. И вкус у нее тоже вычурный: она единственная любит бананы.
Ее соседка Вазира из породы арабских скакунов, у нее задорно торчат ушки – это тоже, оказывается, один из признаков породы. Во всем ее поведении чувствуется аристократизм, она как бы позволяет себя погладить, благосклонно и горделиво подставляя голову. Ничего не требует: хочешь покормить – корми, нет, не надо. Благородная натура.Важно
А самая молодая лошадь, семилетняя – Барби коричневая с рыжей челкой, любит играться, как ребенок.
"Лошади обычно сразу показывают, если чем-то недовольны: толкнет, укусит. Но Барбара терпит до последнего, а потом у нее срывает крышу, — рассказывает о ней Оля. – Недавно испугалась бегуна, неожиданно выскочившего по тропинке из кустов. И помчалась через чащу, напролом, но строго в направлении дома – она помнит дорогу домой".
Али Баба – вороно-рябой масти. "Мы подозреваем, что он подслеповат, но проверить его зрение не можем, потому что когда он чует ветеринара, у него случается истерика", — делится Оля.
Попугаи и хрюшки
Но в этом клубе не только скакуны.
Если из коридора с вольерами повернуть влево – там небольшой живой уголок. Здесь возле двери клетка с огромным серо-белым попугаем с розовым хвостиком.
Он осторожно клювом берет кусочек яблока, потом перекладывает его в лапку и аккуратно кушает со значительностью поглядывая на вас. Когда вокруг него толпится народ – он молчит, но как только все отвернутся, он четко произносит: "Привет! Я – Жако!" А когда все удивленно обернутся на него – снова молчание. Под потолком манежа летает зеленый попугай – он временно сбежал из клетки.
В небольшом заграждении живут две маленькие свинки – черная и белая. Мы предположили, что их зовут как черную и белую рыбку в мультипликационном сериале "Аватар": Инь и Ян. Но оказалось, хрюшек назвали по именам из известной сказки: Нуф Нуф и Наф Наф. Они обожают грызть свеклу.
В общем, этот клуб – волшебная планета радости, райский островок посреди военного ада, что творится вокруг.
"А они пугаются выстрелов, канонады?" — спросили мы Олю. – "Да, но, к счастью, тут очень толстые стены и не так слышно".Важно