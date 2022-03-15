Вчинок редакторки Першого каналу: підрив путінської пропаганди зсередини

Про те, що в прямий ефір державного російського "Першого каналу" увірвалася дівчина з антивоєнним плакатом, я прочитав учора ввечері в опозиційній "Новій газеті". Причому в їхньому повідомленні на фото – на плакаті не було нічого написано. Це був чистий аркуш білого паперу. Ставши за спиною одіозної телеведучої Катерини Андрєєвої, котра давно є уособленням путінської пропаганди, жінка його просто демонструвала.

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Трохи пізніше з'ясувалося, що "Новий" пригрозив штрафом Роскомнагляду і вони змушені були затерти напис на плакаті на своєму сайті.

Уже відомо, що путінський спецназ заарештовує людей на вулицях російських міст навіть за те, що вони тримають плакати з написами "Два слова", "********" та просто білі аркуші. Тому мене не дуже здивувало, що могли заарештувати навіть білий аркуш паперу.

Проте в інших російських медіа було вивішено і кадр з повним антивоєнним написом та два відео.

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Одне відео було про те, як на Першому каналі Андрєєва офіційним голосом говорила про послаблення впливу санкцій, як раптом за нею з'явилася дівчина з плакатом: "NO WAR (ні війні). Зупиніть війну, не вірте пропаганді, тут вам брешуть. Russians against war (росіяни проти війни)". І ще вона кричала: "Ні війні! Зупиніть війну!".

Друге відео – це послання, яке жінка заздалегідь записала перед своєю акцією. Виявилося, що звати її Марина Овсяннікова, вона є редакторкою відділу міст Першого каналу. Уже відомо, що вона – уродженка Одеси та мати двох дітей.

Марина покаялася на другому відео за те, що багато років на "Першому" брала участь у пропаганді: "Те, що сьогодні відбувається в Україні – злочин. Росія – країна-агресор. Відповідальність за цю агресію лежить на совісті Володимира Путіна. Мій батько – українець, а мати — росіянка і вони ніколи не були ворогами. І це намисто на моїй шиї (жовто-блакитне — ред.) як символ того, що Росія повинна негайно зупинити цю братовбивчу війну. Останні роки я працювала на "Першому каналі", займаючись кремлівською пропагандою. І мені зараз за це соромно".

І, мабуть, головне: "Від нас відвернувся весь світ і ще 10 поколінь не відмиються від ганьби цієї братовбивчої війни. Але тільки в наших силах зупинити це божевілля. Виходьте на мітинги, нічого не бійтеся. Вони не можуть попересаджувати нас усіх".

Це було не просто антивоєнною пропагандою — це був конкретний заклик до протесту.

Овсяннікова затримана. За законом про фейки їй загрожує великий штраф (від 30 до 50 тисяч рублів). Але її адвокати не виключають кримінального провадження, особливо якщо врахувати її заклик виходити на вулиці (за цим законом передбачено терміни: від 3 до 15 років).

Оцінка цієї події в українських соцмережах була неоднозначною, аж до того, що стверджувалося, що все це за кремлівським сценарієм, аби відбілити себе за тисячі жертв українців. Розгорілися дискусії.

Мій погляд такий на це все. У Росії живе мільйони українців. Досі на 20 день війни ми тут виразно не чули їхніх протестних голосів. Лише антипутінські та антивоєнні виступи опозиційних російських політиків: Іллі Яшина, Олексія Навального, правозахисниці Катерини Шульман.

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А в історії з Овсянніковою важливим є публічний перехід людини з табору путінської пропаганди – у табір опозиції. Вона не звільнилася тихо, як гадаю, багато адекватних людей. Вона зробила це максимально "голосно", підірвавши довіру до "Першого каналу" для тих мільйонів макарононосних (на вухах) російських обивателів, сказавши те, що мала сказати: ганьба всім, хто мовчазно або насправді бере участь у кривавому військовому злочині путінського режиму.

І в цьому сенсі її вчинок – однозначно йде у плюс. Він є прикладом того, що можна не промовчати, можна і треба піти проти диктатури. Овсяннікова перша перестала бути гвинтиком путінської машини пропаганди, а стала тією незручною деталлю, через яку ця машина дала серйозний збій — усі бачили як з неї посипалася фарба та лак.

Нашим дискусіям в оцінці вчинку Овсяннікової, думаю, поклав край Президент Володимир Зеленський, який у своєму відеозверненні їй подякував: "Я вдячний тим росіянам, які не припиняють спроб донести правду. Тим, хто бореться з дезінформацією та розповідає правду, реальні факти своїм друзям, своїм близьким та рідним. І особисто тій дівчині, яка увійшла до студії "Першого каналу" з плакатом проти війни".

На сьогодні про вчинок Овсяннікової написали багато світових медіа (у Вікіпедії створено її сторінку), помістивши стоп-кадр, де Марина стоїть у студії з антивоєнним плакатом.

Стоп-кадр з Овсянніковою став мемом: у мережах вже з'явилося багато фотожаб на цю тему, де замість її напису на плакаті: "Слава Україні! Героям Слава!", "Російський корабель і на …." тощо.

[ + – ] Стоп-кадр із Овсянніковою став мемом [ + – ] Стоп-кадр із Овсянніковою став мемом

Овсяннікова перейшла з пропагандистської російської сторони на бік України. Черга за іншими сміливими громадянами Росії. Виступаючи проти путінської пропаганди, ви наближаєте довгоочікуваний мир.