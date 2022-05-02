Даремно. Чому для Росії немає сенсу бомбити вокзали в Україні

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У російському експертному середовищі звучить дуже багато закликів завдавати масованих ракетних ударів по транспортній інфраструктурі України, її основних залізничних вузлах, що нівелювало б можливості постачання Україні зброї міжнародними партнерами.

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Насправді це бездарні заяви, і ті "експерти", які в Росії закликають до таких дій лише демонструють свою низьку профпридатність. Пояснюю чому.

По-перше, Росія зараз не має можливості завдавати по території України масованих ракетних ударів. 24 лютого вона здійснила понад 130 ракетних залпів по більш ніж 30 об'єктах на території України, і це без урахування авіаційної компоненти. За наступні 60 днів війни такий масований ракетний удар жодного разу не повторювався і не повториться — бо вже немає такого ресурсу. Зараз ми можемо спостерігати за одиночними нальотами та ракетними обстрілами, які нічого спільного з масованим обстрілом не мають.

По-друге, знищення такої інфраструктури, як залізничні вузли, має проводитись за кількох умов. Перша — справді за допомогою масованого удару, який би нівелював будь-які відновлювальні роботи у короткостроковій і середньостроковій перспективі. Друга — неминуче захоплення цього вузла ворожими формуваннями, що унеможливлювало його відновлення у принципі навіть у середньостроковій перспективі.

Але російські "експерти", які закликають до вищезгаданих дій — ідіоти, саме тому, що в Україні, як би це не здавалося для когось дивним, ремонтні роботи виконуються в нелюдських умовах у найкоротші терміни. Ті ж комунальники, на яких завжди нарікали українці, працюють ідеально. У Харкові навіть існує сумний жарт, що не встигли розбомбити будинок, а він уже за годину, як новий. А спеціалізовані ремонтні бригади взагалі демонструють чудеса професіоналізму.

У таких умовах приліт однієї або двох ракет у залізничний вокзал або вузол призупинить його роботу, але лише на час, доки цю роботу не відновлять у стислі терміни. Найчастіше — протягом доби!

Отже, ракети, які завдяки роботі ППО не факт, що долетять до цілі, а якщо й долетять, то не завдадуть незворотних втрат, але коштуватимуть бюджету Росії десятки мільйонів доларів... Раціонально?

Звичайно, російські окупанти завдаватимуть ракетних ударів, але виключно для того, щоб черговий звіт МО РФ звучав значніше і вагоміше. Загалом робота по транспортній інфраструктурі України російських окупантів не критична.

Саме тому російські "експерти", які закликають до масованих ракетних ударів по залізничних вузлах тощо — ідіоти. Але, що найдивовижніше, якщо подібні інциденти відбудуться на російських інфраструктурних об'єктах або їхній нафтобазі, то такі втрати для Росії будуть непоправні. Оскільки технічний аспект відновлення втраченого потенціалу Росії нині на критично низькому рівні.

Що називається — відчуйте різницю.

Джерело.

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