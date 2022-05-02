Вхолостую. Почему для России нет смысла бомбить вокзалы в Украине

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В российской экспертной среде звучит очень много призывов наносить массированные ракетные удары по транспортной инфраструктуре Украины, ее основным железнодорожным узлам, что нивелировало бы возможности поставок Украине оружия международными партнерами.

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На самом деле это бездарные заявления, и те "эксперты", которые в России призывают к таким действиям, лишь демонстрируют свою низкую профпригодность. Объясняю, почему.

Во-первых, Россия сейчас не имеет возможности наносить по территории Украины массированных ракетных ударов. 24 февраля она осуществила более 130 ракетных залпов по более чем 30 объектам на территории Украины, и это без учета авиационной компоненты. За последующие 60 дней войны такой массированный ракетный удар ни разу не повторялся и не повторится – ибо нет уже такого ресурса. Сейчас мы можем наблюдать за одиночными налетами и ракетными обстрелами, которые ничего общего с массированными обстрелами не имеют.

Во-вторых, уничтожение такой инфраструктуры, как железнодорожные узлы, должно проводиться при нескольких условиях. Первое – действительно посредством массированного удара, который бы нивелировал любые восстановительные работы в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Второе – при неизбежном захвате этого узла вражескими формированиями, что делало бы невозможным его восстановление в принципе даже в среднесрочной перспективе.

Но российские "эксперты", призывающие к вышеупомянутым действиям – идиоты, именно потому что в Украине, как бы это не казалось для кого-то удивительным, ремонтные работы выполняются в нечеловеческих условиях в кратчайшие сроки. Те же коммунальщики, на которых всегда нарекали украинцы, работают идеально. В Харькове даже бытует грустная шутка, что не успели разбомбить дом, а он уже через час, как новый. А специализированные ремонтные бригады и вовсе демонстрируют чудеса профессионализма.

В таких условиях прилет одной или двух ракет в железнодорожный вокзал или узел приостановит его работу, но лишь на время, пока эту работу не восстановят в предельно сжатые сроки. Зачастую — в течение суток!

Итак, ракеты, которые благодаря работе ПВО не факт, что долетят до цели, а если и долетят, то не нанесут необратимых потерь, но обойдутся бюджету России в десятки миллионов долларов… Рационально?

Разумеется, российские оккупанты будут наносить ракетные удары, но исключительно для того, чтобы очередной отчет МО РФ звучал значительнее и увесистее. В целом же, работа по транспортной инфраструктуре Украины российских оккупантов не критична.

Именно поэтому российские "эксперты", призывающие к массированным ракетным ударам по ЖД узлам и т. д., – идиоты. Но, что самое удивительное, если подобные инциденты произойдут на российских инфраструктурных объектах или некой их нефтебазе, то такие потери для России будут невосполнимы. Поскольку технический аспект восстановления утраченного потенциала в России сейчас на критически низком уровне.

Что называется – почувствуйте разницу.

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