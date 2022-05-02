Вхолостую. Почему для России нет смысла бомбить вокзалы в Украине
"Прилет одной или двух ракет в железнодорожный вокзал или узел приостановит его работу, но лишь на время, пока эту работу не восстановят в предельно сжатые сроки. Зачастую — в течение суток!". Мнение.
Мы . Мы из Украины
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В российской экспертной среде звучит очень много призывов наносить массированные ракетные удары по транспортной инфраструктуре Украины, ее основным железнодорожным узлам, что нивелировало бы возможности поставок Украине оружия международными партнерами.
На самом деле это бездарные заявления, и те "эксперты", которые в России призывают к таким действиям, лишь демонстрируют свою низкую профпригодность. Объясняю, почему.
- Во-первых, Россия сейчас не имеет возможности наносить по территории Украины массированных ракетных ударов. 24 февраля она осуществила более 130 ракетных залпов по более чем 30 объектам на территории Украины, и это без учета авиационной компоненты. За последующие 60 дней войны такой массированный ракетный удар ни разу не повторялся и не повторится – ибо нет уже такого ресурса. Сейчас мы можем наблюдать за одиночными налетами и ракетными обстрелами, которые ничего общего с массированными обстрелами не имеют.
- Во-вторых, уничтожение такой инфраструктуры, как железнодорожные узлы, должно проводиться при нескольких условиях. Первое – действительно посредством массированного удара, который бы нивелировал любые восстановительные работы в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Второе – при неизбежном захвате этого узла вражескими формированиями, что делало бы невозможным его восстановление в принципе даже в среднесрочной перспективе.
Но российские "эксперты", призывающие к вышеупомянутым действиям – идиоты, именно потому что в Украине, как бы это не казалось для кого-то удивительным, ремонтные работы выполняются в нечеловеческих условиях в кратчайшие сроки. Те же коммунальщики, на которых всегда нарекали украинцы, работают идеально. В Харькове даже бытует грустная шутка, что не успели разбомбить дом, а он уже через час, как новый. А специализированные ремонтные бригады и вовсе демонстрируют чудеса профессионализма.
В таких условиях прилет одной или двух ракет в железнодорожный вокзал или узел приостановит его работу, но лишь на время, пока эту работу не восстановят в предельно сжатые сроки. Зачастую — в течение суток!
Итак, ракеты, которые благодаря работе ПВО не факт, что долетят до цели, а если и долетят, то не нанесут необратимых потерь, но обойдутся бюджету России в десятки миллионов долларов… Рационально?
Разумеется, российские оккупанты будут наносить ракетные удары, но исключительно для того, чтобы очередной отчет МО РФ звучал значительнее и увесистее. В целом же, работа по транспортной инфраструктуре Украины российских оккупантов не критична.
Именно поэтому российские "эксперты", призывающие к массированным ракетным ударам по ЖД узлам и т. д., – идиоты. Но, что самое удивительное, если подобные инциденты произойдут на российских инфраструктурных объектах или некой их нефтебазе, то такие потери для России будут невосполнимы. Поскольку технический аспект восстановления утраченного потенциала в России сейчас на критически низком уровне.
Что называется – почувствуйте разницу.Важно