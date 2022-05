Про надзвичайний стан в Угорщині. Навіщо його ввели і до чого тут війна в Україні

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Перше. В Угорщині оголошено надзвичайний, а не воєнний стан. Деякі видання неправильно перекладають з угорської, тому в них виходить воєнний стан, а насправді це надзвичайний стан в Угорщині через війну в сусідній країні. Повинен уточнити один важливий момент: маніпуляції щодо запровадження саме воєнного стану в Угорщині — це результат безвідповідальної маніпуляції на рівні угорського уряду, який розповсюдив формулювання "воєнний надзвичайний стан" (háborús veszélyhelyzetet hirdet). На жаль, це не перший такий приклад маніпуляції та фактично дезінформації на державному рівні.

Аналогічна маніпуляція досі звучить в офіційній риториці про те, що Угорщина забороняє транспортування зброї для України своєю територією, хоча є рішення уряду, яке це дозволяє.

Друге. Хоч оголошений Орбаном надзвичайний стан через війну в сусідній країні почав діяти в ніч на цю середу, тобто із сьогодні, АЛЕ, і це, схоже, і це схоже є новиною зокрема для багатьох угорців, у цій країні з березня 2020 року, тобто вже понад 2 роки, діє надзвичайний стан. Його було запроваджено через пандемію коронавірусу. Востаннє цей надзвичайний стан в Угорщині продовжили у грудні 2021 року і він мав діяти до 31 травня 2022-го. Важлива деталь: нинішній надзвичайний стан в Угорщині діє навіть за умов, коли фактично всі карантинні обмеження (носіння масок у приміщенні, великі мітинги тощо) скасовані ще з початку березня. Зараз виходить, що один надзвичайний стан змінює інший.

Третє. Запровадження нового надзвичайного стану через війну в Україні не є екстраординарною новиною для всіх, хто слідкує за діями команди Орбана. Чому? Тому що саме про такий надзвичайний стан і такі його підстави заговорили ще в другій половині квітня цього року, за 2 тижні після виборів. Тоді керівник адміністрації Віктора Орбана Гергей Гуйяш анонсував поправку до Конституції (No10), згідно з якою запропоновано, що надзвичайний стан може бути введений через війну, воєнний конфлікт або гуманітарну катастрофу в сусідній країні. До цих пір цих підстав угорське законодавство не передбачало. Ну не міг Віктор Орбан далі продовжувати надзвичайний стан на підставі коронавірусу. Тому угорський парламент конституційною більшістю (136 голосів зі 199), яку має керівна команда Фідес-КДНП, проголосував цю поправку і Віктор Орбан із чистою совістю та стурбованим обличчям запровадив ще один надзвичайний стан.

Четверте. Чому це сталося саме зараз? У попередньому пункті описано юридичний момент, чому зараз, а не з 24, 25 чи 26 лютого, коли для багатьох у Європі розпочалася війна в Україні (а не в 2014 році). Або не 31 травня чи 1 червня, коли мав вийти термін попереднього надзвичайного стану. Утім, є й інший момент, чому саме тепер, а не, скажімо, тиждень тому, коли Віктора Орбана вже обрали прем'єром. Справа в тому, що тільки тепер було затверджено новий уряд.

І ключова "легенда", "місія" цього уряду Орбана — рятувати Угорщину від війни в Україні, її наслідків, щоб хтось раптом не задумав "втягнути Угорщину у війну в Україні", або не змусив Угорщину "платити ціну війни в Україні" .

Усі ці фрази в лапках є цитатами слоганів команди Орбана, з якими та здобула шокову 4-ту поспіль перемогу на парламентських виборах в Угорщині 3 квітня. Show must go on!

П'яте. Звісно, виникають питання, для чого тобі надзвичайний стан у ситуації, коли ти і так контролюєш усю країну за принципом "captured state", маєш інституційну більшість у парламенті й усе таке. Насправді, є ще один важливий момент, крім описаного в пункті 4. І цей момент — особистий владний комфорт Віктора Орбана, його фірмовий, я зв'язав би, волюнтаризм. Адже надзвичайний стан дає можливість уряду випускати декрети та редагувати певні закони країни, підміняти собою владу в ситуації, коли ця підміна не є обов'язковою, бо ти вже й так є вся влада в Угорщині. Звичайно, в угорського прем'єра все це опишуть критичною необхідністю бути оперативними, стрімкими в порятунку країни. І рятувати цю країну має Віктор Орбан особисто, і ніхто інший. SuperOrban або SuperViktor — що хочете.

Саме так — владний рефлекс, а ще втілення заповіді про те, що нова виборча кампанія розпочинається одразу після закінчення попередньої.

Ще, звичайно, надзвичайний стан дозволяє владу практично обмежити себе від надокучливих інформаційних запитів журналістів і купи іншого демократичного антуражу. Але це, звісно, дрібниці. Ніхто давно вже в сучасній Угорщині цього не враховує, навіть опозиція. Хіба що нечисленні журналісти та громадянське суспільство. Такі справи.

