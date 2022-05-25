О чрезвычайном положении в Венгрии. Зачем его ввели и причем здесь война в Украина

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Первое. В Венгрии объявлено чрезвычайное, а не военное положение. Некоторые издания неправильно переводят с венгерского, поэтому у них выходит военное положение, а на самом деле это чрезвычайное положение в Венгрии из-за войны в соседней стране. Должен уточнить один важный момент: манипуляции относительно введения именно военного положения в Венгрии — это результат безответственной манипуляции на уровне венгерского правительства, которое распространило формулировку "военное чрезвычайное положение" (háborús veszélyhelyzetet hirdet). К сожалению, это не первый такий пример манипуляции и фактически дезинформации на государственном уровне.

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Аналогичная манипуляция до сих пор звучит в официальной риторике о том, что Венгрия запрещает транспортировку оружия для Украины по своей территории, хотя есть решение правительства, которое это позволяет.

Второе. Хотя объявленное Орбаном чрезвычайное положение из-за войны в соседней стране начало действовать в ночь на эту среду, то есть с сегодняшнего дня, НО, и это, похоже, является новостью в том числе для многих венгров, в этой стране с марта 2020 года, то есть уже более 2 лет, уже действует чрезвычайное положение. Его ввели из-за пандемии коронавируса. В последний раз это чрезвычайное положение в Венгрии продлили в декабре 2021 года и оно должно было действовать до 31 мая 2022-го. Важная деталь: нынешнее чрезвычайное положение в Венгрии действует даже в условиях, когда фактически все карантинные ограничения (ношение масок в помещении, большие митинги, и т. п.) отменены еще с начала марта. Сейчас получается, что одно чрезвычайное положение сменяет другое.

Третье. Введение нового чрезвычайного положения из-за войны в Украине не является экстраординарной новостью для всех, кто следит за действиями команды Орбана. Почему? Потому что именно о таком чрезвычайном положении и его основаниях заговорили еще во второй половине апреля этого года, через 2 недели после выборов. Тогда руководитель администрации Виктора Орбана Гергей Гуйяш анонсировал поправку к Конституции (No10), согласно которой предложено, что чрезвычайное положение может быть введено из-за войны, военного конфликта или гуманитарной катастрофы в соседней стране. До сих пор этих оснований венгерское законодательство не предусматривало. Ну не мог же Виктор Орбан дальше продолжать чрезвычайное положение на основании коронавируса. Поэтому венгерский парламент конституционным большинством (136 голосов из 199), которое имеет правящая команда Фидес-КДНП, проголосовал эту поправку и Виктор Орбан с чистой совестью и озабоченным лицом ввел еще одно чрезвычайное положение.

Четвертое. Почему это произошло именно сейчас? В предыдущем пункте описан юридический момент, почему сейчас, а не с 24, 25 или 26 февраля, когда для многих в Европе началась война в Украине (а не в 2014 году). Или не 31 мая или 1 июня, когда должен был выйти срок предыдущего чрезвычайного положения. Впрочем, есть и другой момент, почему именно теперь, а не, скажем, неделю назад, когда Виктора Орбана уже избрали премьером. Дело в том, что только теперь было утверждено новое правительство.

И ключевая "легенда", "миссия" этого правительства Орбана — спасать Венгрию от войны в Украине, ее последствий, чтобы кто-то вдруг не задумал "втянуть Венгрию в войну в Украине", или не заставил Венгрию "платить цену войны в Украине".

Все эти фразы в кавычках являются цитатами слоганов команды Орбана, с которыми та одержала шокирующую четвертую подряд победу на парламентских выборах в Венгрии 3 апреля. Show must go on!

Пятое. Конечно, возникают вопросы, для чего тебе чрезвычайное положение в ситуации, когда ты и так контролируешь всю страну по принципу "captured state", имеешь институционное большинство в парламенте и все такое. На самом деле, есть еще один важный момент, кроме описанного в пункте 4. И этот момент — личный властный комфорт Виктора Орбана, его фирменный, я бы связал, волюнтаризм. Ведь чрезвычайное положение дает возможность правительству выпускать декреты и редактировать определенные законы страны, подменять собой власть в ситуации, когда эта подмена не обязательна, потому что ты уже и так есть вся власть в Венгрии. Конечно, у венгерского премьера все это опишут критической необходимостью быть оперативными, стремительными в спасении страны. И спасать эту страну должен Виктор Орбан лично, и никто другой. SuperOrban или SuperViktor — что хотите.

Именно так — властный рефлекс, а еще воплощение заповеди о том, что новая избирательная кампания начинается сразу после окончания предыдущей.

Еще, конечно, чрезвычайное положение позволяет власти практически ограничить себя от надоедливых информационных запросов журналистов и кучи другого демократического антуража. Но это, конечно, мелочи. Никто давно уже в современной Венгрии это не учитывает, даже оппозиция. Разве что немногочисленные журналисты и гражданское общество. Такие дела.

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