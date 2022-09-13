Ракети та літаки від Заходу. Що буде після контрнаступу ЗСУ

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Блискавична операція під командуванням Сирського дозволила звільнити понад 300 населених пунктів. ЗСУ зазнали втрат під час атаки, загинули українські герої, яких ми ніколи не забудемо. Але кожен, хто йде в бій, має знати: ваш подвиг важить набагато більше, ніж просто звільнена територія.

Успішна операція проти російських окупаційних військ відкрила дещо важливіше за стратегічну перемогу на Харківщині. Цей наступ змусив світ побачити: росіяни програють війну українцям.

Усі хочуть бути поряд із переможцем. Усі хочуть допомагати тому, хто виграє. І тепер ми бачимо, що Україна виграє.

Тепер сучасні танки, ракети та літаки західного зразка — це те, що на столі. Тому що весь світ побачив: є зброя — перемога. Українці успішно перемагають росіян. А, отже, чим більше якісної зброї, тим ближча перемога.

Жодна мобілізація не допоможе Росії. Ця технічно відстала країна не може конкурувати зі зразками зброї Заходу — навіть тими, що були зроблені ще у 1970-х роках.

І перемога на Харківщині дозволяє нам отримати ще більше якісної зброї, яка допоможе швидше впоратися з російськими окупантами.

Крок за кроком наближаємося до військового тріумфу України. Те, що видавалося неможливим, стало реальністю. Війна буде тривалою. Втрати будуть більшими. Але немає жодного сумніву: Росія й надалі тікатиме. А Україна поступово поверне собі кожен окупований район та місто. Чекаємо на сучасні танки. Чекаємо на сучасні ракети. Чекаємо на сучасні літаки. Росія буде повалена.

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