Ракеты и самолеты от Запада. Что будет после контрнаступления ВСУ
"Все хотят быть рядом с победителем. Все хотят помогать тому, кто выигрывает. И теперь весь мир увидел: есть оружие — есть победа. И чем больше качественного оружия, тем ближе победа". Мнение.
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Молниеносная операция под командованием Сырского позволила освободить более 300 населенных пунктов. ВСУ понесли потери во время атаки, погибли украинские герои, которых мы никогда не забудем. Но каждый, кто идет в бой, должен знать: ваш подвиг весит гораздо больше, чем просто освобожденная территория.
Успешная операция против российских оккупационных войск открыла кое-что более важное, чем стратегическая победа на Харьковщине. Это наступление заставило весь мир увидеть: россияне проигрывают войну украинцам.
Все хотят быть рядом с победителем. Все хотят помогать тому, кто выигрывает. И теперь мы видим, что Украина выиграет.
Теперь современные танки, ракеты и самолеты западного образца — это то, что на столе. Потому что весь мир увидел: есть оружие — есть победа. Украинцы успешно побеждают россиян. А значит, чем больше качественного оружия, тем ближе победа.
Никакая мобилизация не поможет России. Эта технически отсталая страна не может конкурировать с образцами оружия Запада — даже теми, что были сделаны еще в 1970-х годах.
И победа на Харьковщине позволяет нам получить еще больше качественного оружия, которое поможет быстрее справиться с российскими оккупантами.
Шаг за шагом мы приближаемся к военному триумфу Украины. То, что казалось невозможным, стало реальностью. Война будет продолжительной. Потери будут большими. Но нет никакого сомнения: Россия и дальше будет бежать. А Украина постепенно вернет себе каждый оккупированный район и город. Ждем современных танков. Ждем современных ракет. Ждем современных самолетов. Россия будет повергнута.Важно