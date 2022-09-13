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Мнения Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении

Ракеты и самолеты от Запада. Что будет после контрнаступления ВСУ

"Все хотят быть рядом с победителем. Все хотят помогать тому, кто выигрывает. И теперь весь мир увидел: есть оружие — есть победа. И чем больше качественного оружия, тем ближе победа". Мнение.

Петр Шуклинов
Петр Шуклинов
Руководитель общественно-политической редакции LIGA.net
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Фото: nbcnews.com | Запад увидел, что Украина может побеждать, а раз так, значит, необходимо дать больше современного оружия
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Молниеносная операция под командованием Сырского позволила освободить более 300 населенных пунктов. ВСУ понесли потери во время атаки, погибли украинские герои, которых мы никогда не забудем. Но каждый, кто идет в бой, должен знать: ваш подвиг весит гораздо больше, чем просто освобожденная территория.

Успешная операция против российских оккупационных войск открыла кое-что более важное, чем стратегическая победа на Харьковщине. Это наступление заставило весь мир увидеть: россияне проигрывают войну украинцам.

Все хотят быть рядом с победителем. Все хотят помогать тому, кто выигрывает. И теперь мы видим, что Украина выиграет.

Теперь современные танки, ракеты и самолеты западного образца — это то, что на столе. Потому что весь мир увидел: есть оружие — есть победа. Украинцы успешно побеждают россиян. А значит, чем больше качественного оружия, тем ближе победа.

Никакая мобилизация не поможет России. Эта технически отсталая страна не может конкурировать с образцами оружия Запада — даже теми, что были сделаны еще в 1970-х годах.

И победа на Харьковщине позволяет нам получить еще больше качественного оружия, которое поможет быстрее справиться с российскими оккупантами.

Шаг за шагом мы приближаемся к военному триумфу Украины. То, что казалось невозможным, стало реальностью. Война будет продолжительной. Потери будут большими. Но нет никакого сомнения: Россия и дальше будет бежать. А Украина постепенно вернет себе каждый оккупированный район и город. Ждем современных танков. Ждем современных ракет. Ждем современных самолетов. Россия будет повергнута.

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