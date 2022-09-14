Драма Путіна. Чому країна рабів не може виграти війну, навіть оголосивши мобілізацію

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Найбільша драма для Путіна, що через сім місяців величезна Росія не може направити на фронт армію, яка перевершує українців хоча б за чисельністю. За гроші можна найняти людей, які підуть убивати. Але за гроші не можна найняти людей, котрі готові померти за свою країну.

Велика Росія — а воювати нема кому, позаду — не Москва. Позаду російського солдата — Сєчин, Міллер і Путін. І вони так і не змогли пояснити росіянам, навіщо їм треба вмирати від ракети HIMARS чи снаряда CEASAR під Балаклією.

Російська пропаганда жує жуйку про "російський національний обов'язок" у проєкції тих же слів, якими 40 років тому в СРСР розповідали про радянський міжнародний обов'язок в Афганістані. Російські телеграм-канали крутять заїжджену платівку про бандерівські тортури над російськомовними та бояться відповісти на головне запитання: чому солдати й офіцери 1-ої гвардійської танкової армії втекли через 4 дні українського наступу під Балаклією, кинувши сотні одиниць бойової техніки? Так, на війні доводиться й відступати, але що ж на думці в "другої армії світу", якщо вона залишає більшу частину своєї зброї ворогові й тікає в тил без нічого?

Що далі? Росія може оголосити загальну мобілізацію, але за низької мотивації це буде рівнозначно поразці.

По-перше, почнеться масова втеча населення й еміграція.

почнеться масова втеча населення й еміграція. По-друге, Росія не має достатньо озброєння, зв'язку, екіпірування й транспорту, щоб поставити в дію мільйони.

Росія не має достатньо озброєння, зв'язку, екіпірування й транспорту, щоб поставити в дію мільйони. По-третє, Росія вже погнала в бій насильно мобілізованих на окупованих територіях — це обернулося величезними втратами, але "штрафбати Путіна" так і не стали армією, здатною тримати фронт і наступати.

Росія воюватиме довго, бо накопичила за десятки років багато боєприпасів і бойової техніки. Але держава, яка намагається мотивувати рабів воювати проти чужої свободи, ніколи не зможе перемогти націю, яка здатна мобілізувати саму себе.

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