Драма Путіна. Чому країна рабів не може виграти війну, навіть оголосивши мобілізацію
"Держава, яка намагається мотивувати рабів воювати проти чужої свободи, ніколи не зможе перемогти націю, яка здатна мобілізувати саму себе". Думка.
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Найбільша драма для Путіна, що через сім місяців величезна Росія не може направити на фронт армію, яка перевершує українців хоча б за чисельністю. За гроші можна найняти людей, які підуть убивати. Але за гроші не можна найняти людей, котрі готові померти за свою країну.
Велика Росія — а воювати нема кому, позаду — не Москва. Позаду російського солдата — Сєчин, Міллер і Путін. І вони так і не змогли пояснити росіянам, навіщо їм треба вмирати від ракети HIMARS чи снаряда CEASAR під Балаклією.
Російська пропаганда жує жуйку про "російський національний обов'язок" у проєкції тих же слів, якими 40 років тому в СРСР розповідали про радянський міжнародний обов'язок в Афганістані. Російські телеграм-канали крутять заїжджену платівку про бандерівські тортури над російськомовними та бояться відповісти на головне запитання: чому солдати й офіцери 1-ої гвардійської танкової армії втекли через 4 дні українського наступу під Балаклією, кинувши сотні одиниць бойової техніки? Так, на війні доводиться й відступати, але що ж на думці в "другої армії світу", якщо вона залишає більшу частину своєї зброї ворогові й тікає в тил без нічого?
Що далі? Росія може оголосити загальну мобілізацію, але за низької мотивації це буде рівнозначно поразці.
- По-перше, почнеться масова втеча населення й еміграція.
- По-друге, Росія не має достатньо озброєння, зв'язку, екіпірування й транспорту, щоб поставити в дію мільйони.
- По-третє, Росія вже погнала в бій насильно мобілізованих на окупованих територіях — це обернулося величезними втратами, але "штрафбати Путіна" так і не стали армією, здатною тримати фронт і наступати.
Росія воюватиме довго, бо накопичила за десятки років багато боєприпасів і бойової техніки. Але держава, яка намагається мотивувати рабів воювати проти чужої свободи, ніколи не зможе перемогти націю, яка здатна мобілізувати саму себе.Важливо