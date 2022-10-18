Міфи і правда про дрони. Що мають знати українці

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Антидроновий купол над Києвом

Кажуть, що він уже частково збудований над столицею і прикриває важливі об'єкти. Повна брехня. Йдеться про систему стеження за DJI дронами та глушилки проти них. Під таку "систему" ще років п'ять-шість тому в Києві розпиляли з великим пафосом велику суму бюджетних грошей.

Проти "шахідів" це абсолютно марно, оскільки в іранських дронів приймач супутникової навігації оснащений CRPA антеною, а вона дуже стійка до глушіння.

Можна легко перевірити теорію "купола" — нехай Кличко зі своїм радником Зозулею поставлять "купол" у себе вдома (далі від невинних людей) і попросять росіян надіслати "шахід". Впевнений, вони не відмовлять, а в нас на двох дурнів буде менше.

Взагалі всесилля РЕБ сильно перебільшено. Навіть найпростіші дрони літакового типу мають інерційну систему наведення, яка у разі втрати сигналів супутникової навігації дозволяє апарату продовжити політ маршрутом з прийнятною точністю.

Якщо придушити сигнал супутникової навігації "шахіду", він все одно долетить до цілі з похибкою кілька десятків метрів.

І ще канадська компанія Dragon Fly, яку сватають Києву в партнери зі створення "антидронового купола Муромець", не має відповідних технологій і напрацювань. Виглядає це знову як фарс, кінцева мета якого — розпилення бюджету.

Для боротьби з "шахідами" необхідна розгалужена мережа постів повітряного спостереження та позицій малокаліберної скорострільної зенітної артилерії, оснащених прожекторами підсвічування повітряних цілей. Допоможуть також надвисокочастотні радари та недорогі турбогвинтові, поршневі пілотовані літаки-перехоплювачі.

Можна також використовувати ПЗРК, але це дорого — атаки дронів частково для того і проводяться, щоб розміняти дешеві "шахіди" на дорогі та дефіцитні зенітні ракети.

Це боротьба за панування у повітрі, після перемоги в якій РФ кине в бій реактивні бомбардувальники.

Збивати дрони можна і потрібно навіть звичайними калашами. Шанси завалити "шахід" досить високі у досвідченого стрільця, а недосвідчений може влучити випадково. Якщо створити високу густину вогню стріляниною підрозділу, то ймовірність ураження "шахіда" зросте в рази. Головне — у своїх не потрапити, але це вже інше питання, яке стосується навичок безпечного поводження зі зброєю. Це вже має бути як отче наш.

Але мало збивати дрони-камікадзе. Такі дрони треба виробляти серійно в Україні та масово застосовувати проти військових об'єктів супротивника у його глибокому тилу.

І тут свої міфи.

Нібито ми не можемо дронами-камікадзе завдавати ударів по об'єктах ворога, тому що це — "тероризм". Мовляв, дрони-камікадзе — "зброя терористів". А крилаті ракети — не зброя терористів?.. А бомбардувальники, гаубиці, пістолети та автомати?.. Будь-яка зброя може стати "зброєю терористів" у руках терористів. Ми не терористи. Ми ведемо справедливу війну.

Нібито за використання дронів-камікадзе нас позбавлять західної допомоги … Жирне марення, яке немає сенсу спростовувати.

Нібито у нас немає технологій, ресурсів, досвіду для розробки та виготовлення таких дронів. — Все є. Це не складно. Щобільше, на кустарному, аматорському рівні такі дрони у нас робляться невеликими серіями, десятками одиниць і успішно застосовуються.

Якщо робити такі дрони не кустарно в гаражі, а серійно, використовуючи більше ресурсів, це буде набагато простіше та вигідніше. Кустарний дрон, аналогічний "шахіду", може коштувати 15 тис. доларів, а серійний обійдеться не дорожче за 10 тис. внаслідок оптимізації закупівель деталей для комплектування, підвищення ефективності виробництва.

Нібито ми не можемо будувати дрони в Україні, бо виробництво розбомблять.

По-перше, в Україні прямо зараз працюють військові заводи, про які ворог навіть не здогадується.

По-друге, виробництво має бути розподіленим — розміщуватися в різних районах, містах, областях, і перебувати переважно в підвалах, штольнях тощо. Усе це відомо з Першої світової війни і це активно робили усі воюючі сторони в роки Другої світової війни.

Дрони Притули (Стерненка). Ще один жирний міф від дилетантів, якими є наші шановні "волонтери". Ці RAM II у найкращому разі — заявка на непогані дрони-камікадзе поля бою на дальності 20-30 км від станції управління.

Заявки на майбутнє. У гіршому — ще один спосіб розпилу "волонтерських" тепер уже грошей, бо на офіційній презентації (куди нас не допустили) ці дрони не потрапили за мету жодного разу із трьох разів на відстані кількох сотень метрів. Якщо компанія-виробник (Арахамії) заявить протест і зможе довести протилежне, я готовий публічно просити вибачення. Ну і, нарешті, 100 млн грн за 50 дронів? — Це, бл.., дуже дорого. Навіть американці торгуються дешевше у рази.

І останнє. За Петі, мовляв, такого не було. — Було. За Петі жодного дрона-камікадзе не прийнято на озброєння. Навіть не розглядалися. Як і за Вови. Натомість при Петі були Луганський аеропорт, Іловайськ, Новоазовськ, 32-й блок-пост, ДАП, Дебальцеве, великий похід річкових катерів рошен через Керченську протоку і багато іншої херні. Мені особисто глибоко пофіг, який "лідер" у нас у владі, яке його прізвище. Це моя війна, моя нація, моя Україна. І в труні я бачив тих, хто нічого не може і не хоче зробити для неї.

І останнє. До іранського заводу Shahed Aviation Industries у місті Ісфаган, де робляться "шахіди", всього 2000 км. Фігня питання ...

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