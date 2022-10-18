Мифы и правда о дронах. Что должны знать украинцы

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Related video

Антидроновый купол над Киевом

Говорят, что он уже частично построен над столицей и прикрывает важные объекты. Полная брехня. Речь идет о системе слежения за DJI дронами и глушилках против них. Под такую "систему" еще лет пять-шесть назад в Киеве распилили с большим пафосом большую сумму бюджетных денег.

Против "шахедов" это абсолютно бесполезно, так как у иранских дронов приемник спутниковой навигации оснащен CRPA антенной, а она весьма и весьма устойчива к глушению.

Можно легко проверить теорию "купола" — пусть Кличко со своим советником Зозулей поставят "купол" у себя дома (подальше от невинных людей) и попросят русских прислать "шахед". Уверен, они не откажут, а у нас на двух дураков будет меньше.

Вообще, всесилие РЭБ сильно преувеличено. Даже самые простые дроны самолетного типа имеют инерциальную систему наведения, которая в случае потери сигналов спутниковой навигации позволяет аппарату продолжить полет по маршруту с приемлемой точностью.

Если подавить сигнал спутниковой навигации "шахеду", он все равно долетит до цели с погрешностью в несколько десятков метров.

И еще — канадская компания Dragon Fly, которую сватают Киеву в партнеры по созданию "антидронового купола Муромец", не имеет соответствующих технологий и наработок. Выглядит это снова как фарс, конечная цель которого — распил бюджета.

Для борьбы с "шахедами" необходима разветвленная сеть постов воздушного наблюдения и позиций малокалиберной скорострельной зенитной артиллерии, оснащенных прожекторами подсветки воздушных целей. Помогут также сверхвысокочастотные радары и недорогие турбовинтовые, поршневые пилотируемые самолеты-перехватчики.

Можно также использовать ПЗРК, но это дорого — атаки дронов отчасти для того и проводятся, чтобы разменять дешевые "шахеды" на дорогие и дефицитные зенитные ракеты.

Это борьба за господство в воздухе, после победы в которой РФ бросит в бой реактивные бомбардировщики.

Сбивать дроны можно и нужно даже обычными калашами. Шансы завалить "шахед" достаточно высоки у опытного стрелка, а неопытный может попасть случайно. Если создать высокую плотность огня стрельбой подразделения, то вероятность поражения "шахеда" возрастет в разы. Главное — в своих не попасть, но это уже другой вопрос , который относится к навыкам безопасного обращения с оружием. Это уже должно быть как отче наш.

Но мало сбивать дроны-камикадзе. Такие дроны надо производить серийно в Украине и массированно применять против военных объектов противника в его глубоком тылу.

И тут свои мифы.

Якобы мы не можем дронами-камикадзе наносить удары по объектам врага, потому что это — "терроризм". Дескать, дроны-камикадзе — "оружие террористов". А крылатые ракеты — не оружие террористов?.. А бомбардировщики, гаубицы, пистолеты и автоматы?.. Любое оружие может стать "оружием террористов" в руках террористов. Мы не террористы. Мы ведем справедливую войну.

Якобы за использование дронов-камикадзе нас лишат западной помощи… Жирный бред, который нет смысла опровергать.

Якобы у нас нет технологий, ресурсов, опыта для разработки и изготовления таких дронов. — Все есть. Это не сложно. Более того, на кустарном, любительском уровне такие дроны у нас делаются небольшими сериями, десятками единиц, и успешно применяются.

Если делать такие дроны не кустарно в гараже, а серийно, используя больше ресурсов, — это будет гораздо проще и выгоднее. Кустарный дрон, аналогичный "шахеду", может стоить 15 тыс. долларов, а серийный обойдется не дороже 10 тыс. за счет оптимизации закупок комплектующих, повышения эффективности производства.

Якобы мы не можем строить дроны в Украине, потому что производство разбомбят.

Во-первых, в Украине прямо сейчас работают военные заводы, о которых враг даже не догадывается.

Во-вторых, производство должно быть распределенным — размещаться в разных районах, городах, областях, и находиться преимущественно в подвалах, штольнях, и т. д. Все это известно с Первой мировой войны и активно делалось всеми воюющими сторонами в годы Второй мировой войны.

Дроны Притулы (Стерненко). Еще один жирный миф от дилетантов, каковыми и являются наши уважаемые "волонтеры". Эти RAM II в лучшем случае — заявка на неплохие дроны-камикадзе поля боя на дальности 20-30 км от станции управления.

Заявка на будущее. В худшем — еще один способ распила "волонтерских" теперь уже денег, потому что на официальной презентации (куда нас не допустили) эти дроны не попали по цели ни разу из трех раз на расстоянии нескольких сот метров. Если компания-производитель (Арахамии) заявит протест и сможет доказать обратное — я готов публично извиниться. Ну и, наконец, 100 млн грн за 50 дронов? — Это, бл.., безумно дорого. Даже американцы торгуются дешевле в разы.

И последнее. При Пете, мол, такого не было. — Было. При Пете ни одного дрона-камикадзе не было принято на вооружение. Даже не рассматривались. Как и при Вове. Зато при Пете были Луганский аэропорт, Иловайск, Новоазовск, 32-й блок-пост, ДАП, Дебальцево, великий поход речных катеров рошен через Керченский пролив и много всякой прочей херни. Мне лично глубоко пофиг, какой "лидер" у нас во власти, какая его фамилия. Это моя война, моя нация, моя Украина. И в гробу я видал тех, кто ничего не может и не хочет сделать для нее.

И самое последнее. До иранского завода Shahed Aviation Industries в городе Исфаган, где делаются "шахеды", всего 2000 км. Фигня вопрос…

Источник.

Важно