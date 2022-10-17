Шахид с позывным "Герань" в стране потенциальных беспилотников и непуганых "реформаторов"

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Сегодня утро в Киеве перестало быть томным. Атака иранских "мопедов". В это же время страна собирает деньги на беспилотники в рамках акций, организованных несколькими фондами и будущими лидерами новых послевоенных партий.

И вот что подумалось.

С таким заводом, как "Мотор-Сич", у нас этих беспилотников должно было быть в каждой подворотне по десятку.

Если честно, я другой такой страны не знаю…

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Иметь огромный завод, способный производить не просто сборку из импортных деталей, а собственные двигатели для беспилотных летательных аппаратов. И не обычные беспилотники — а ударные, с большой массой "полезного" груза, дальнобойные, с высоким горизонтом полета.

У нас должна была быть такая армада беспилотников, что в Иране даже пикнуть боялись бы относительно каких-либо поставок в РФ. Парк, состоящий из тысяч ударных беспилотников.

Вместо этого покупаем легкие модели, которые в детстве в Киеве в Доме пионеров в кружке авиаторов делали в качестве развлечения.

Перед войной "Мотор-Сич" в Запорожье начал выпускать двигатели для турецкого тяжелого ударного беспилотника "Акинчи". А где был наш госзаказ на беспилотники для украинской армии?

Мы все прекрасно знаем, кто из "реформаторов" в последние годы руководил Укроборонпромом, кто возглавлял его совет, кто заказывал образно говоря"сам у себя" эконометрические исследования на тему "стратегических направлений развития отрасли".

Сильно развили?

Эффект какой от этих исследований, на которые пошли немалые государственные деньги?

Кто додумался назначать на такие должности людей без необходимого образования и опыта работы?

Ведь "управление" оборонной отраслью такими людьми очень дорого стоило стране.

Что это, если не халатность при занимании высокой должности (Укроборонпром), повлекшая тяжелые последствия. Это, мягко говоря.

А до этого была попытка продать "Мотор-Сич" китайцам и визит вице-премьера Степана Кубива в Китай, когда он анонсировал открытие в Чунцине завода по производству вертолетных двигателей на базе технологий и персонала "Мотор-Сичи".

Кубив в 2017 году заявил, что проект по созданию в Чунцине совместного завода — "один из приоритетов правительства" (естественно, нашего).

Вы только вдумайтесь, приоритет правительства воюющей страны заключался в строительстве завода по производству военных вертолетных двигателей в Китае!

Сам завод "Мотор-Сич" с 2014-го года планомерно убивался.

Кризис начался с закрытия рынка РФ, на который приходилась весомая часть реализации готовой продукции. А новых направлений развития предприятие так и не получило, в том числе за счет внутреннего оборонного заказа.

Предприятие с миллиардной в долларах выручкой медленно умирало, хотя научно-технический потенциал предприятия позволяет конкурировать с такими мировыми производителями авиационного машиностроения, как General Electric (двигатели для Boeing), Snecma/Turbomeca (Франция) и т.д.

"Мотор-Сич" является разработчиком 28 типов серийных двигателей, штатный персонал составляет более 25 тысяч работников, двигатели предприятия используются на вертолетах Ми-2, Ми-8, Ми-24, КА-26, самолетах АН-26, АН-72, АН-74.

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Таким образом, завод представляет собой колоссальный депозитарий научно-технических разработок, значительная часть которых относится к военно-промышленному сектору экономики, а его специалисты – носителями уникальных ноу-хау и технических навыков.

Это в западных странах тот же Илон Маск получает миллиардные дотации от правительства на разработки, а у нас "дурачки-реформаторы" рассказывают на ток-шоу басни о том, что все должен решать "рынок", протекционизм — это коррупция и очень плохо для экономики, и если стратегической компании суждено умереть, то так тому и быть.

Им невдомек, где был бы тот же Boeing, если бы не протекционизм по защите внутреннего рынка в США и не госзаказ.

Попробуй в Америке продать Аэробус…

К сожалению, деятельность "реформаторов" четко проходила по методичкам некоторых наших союзников: Украина не должна выпускать ракеты средней и большой дальности, не должна выпускать боевые вертолеты и беспилотники.

Пусть будет пока без всего этого, а потом воспользуется "нашим". А украинские технологии пусть медленно умирают вместе с их носителями.

Мы стали свидетелями, когда последние крохи нашего научного и производственного потенциала "подметают" те страны, которые из "мастерских мира" хотят стать лидерами инноваций и научных разработок.

Просто в Китае есть своя промышленная политика, а в Украине пока нет, причем даже на уровне проекта.

И если в Поднебесной думают о выпуске авиационных двигателей, то в Украине пытаются заново "зачать и родить" отечественную сеялку.

Даже Иран, который поставляет в РФ "шахиды", создает на базе нашего АН-140 свой военно-транспортный самолета Faraz-140T!!!

Во время этой войны завод "Мотор-Сич" подвергся мощнейшим ударам со стороны РФ. Что там осталось целого, узнаем уже после войны. Сколько инженеров уедут в тот же Китай или даже Иран.

Смотришь на то, как Киев горит под ударами иранских шахидов с позывным "герань", и тебя охватывает гнев и отвращение.

Гнев к врагу и отвращение к "реформаторам Укроборонпрома", которые оставили страну без защиты накануне войны.

Перефразируя одного неполиткорректного классика: "Разруха не в заводах, а в головах"…

На фото взлетает турецкий тяжелый ударный беспилотник "Акинчи".

Наш ударный тяжелый беспилотник так и не взлетел.

Видимо, хорошую аналитику для Укроборопрома подготовили…

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