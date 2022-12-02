100 тисяч загиблих? Чи помилилася Урсула фон дер Ляєн із цифрою втрат України

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Шановна пані Урсула фон дер Ляєн, звісно, обмовилася в оцінці безповоротних втрат українських військових. Але вона права в основному — втрати українського народу дуже високі, тому ми потребуємо ще більшої підтримки демократичних країн. І ми самі маємо планувати свої дії так, щоб скорочувати втрати.

По-перше, у своєму виступі фон дер Ляєн дослівно сказала, що Україна втратила понад 100 тисяч офіцерів. Звісно, це неможливо.

По-друге, якби безповоротні втрати загиблими були б справді 100 тисяч військових загалом, то санітарні втрати — тобто поранені, їх має бути щонайменше втричі більше, тобто понад 400 тисяч. Це штатна чисельність приблизно 100 бригад. Тобто набагато більше, ніж Україна взагалі розгорнула у бойовому складі. Тому такі цифри взагалі не відповідають реальному стану речей.

По-третє, джерела таких цифр зрозумілі. Цифри відповідають оцінці, яку озвучив голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі 10 листопада, який заявив, що військові РФ та України зазнали однакових втрат на рівні близько 100 тисяч з кожної сторони. Така цифра у 100 тисяч загальних втрат, гадаю, може бути близькою до реальності, адже ми знаємо, наскільки точну інформацію мають США про хід війни. А цифра про загибель мирних жителів дана з урахуванням оцінок ООН, які визначають втрати цивільних загиблими та пораненими у 17 тисяч осіб. Тому і тут джерело відоме.

Для нас важливо бачити головне — пані фон дер Ляєн робить усе можливе, аби допомогти Україні. І нам потрібна комплексна стратегія, як ми можемо скоротити втрати у війні.

У нас багато хто каже, що людей треба берегти, але як їх берегти на війні, яка є суцільною небезпекою? А це має бути те, що залежить від нас самих. Управління, просування командирів-лідерів, сержантів та офіцерів, нова якісна інтенсивна підготовка, відновлення резервів, нова тактика, нова організація бойового застосування, нова організаційно-штатна структура, нові принципи організації ротації та відновлення боєздатності, розвідка та аналіз дій противника, що миттєво видаються, на кожен КСП, удосконалення застосування та оснащення тактичної медицини, післяопераційний аналіз дій українських військ. Для самокритики та самовдосконалення.

Берегти людей на війні — значить робити сили оборони боєздатнішими за противника. Щоб перемагати якістю, бо більше снарядів, ніж у супротивника, ми ще довго не матимемо. Берегти людей — це не означає сховати їх від ризиків, це робити їх краще керованими, організованими, підготовленими і тактично майстерними, ніж у ворога.

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