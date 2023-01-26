Почався штурм Вугледара. Чого домагаються росіяни і що протиставлять їм ЗСУ

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Захоплення Вугледара значно покращить стратегічне становище російської армії на Донбасі, дозволить поглибити оборону. Мета російського командування у кампанії 2023-го року — захопити увесь Донбас, або відсунути нашу армію від Кримського коридору.

Для захоплення Вугледара росіяни зосередили з'єднання своїх найкращих військ — бригади морської піхоти та повітряно-десантних військ, запаси боєприпасів.

Для нас успішна оборона Вугледара — це завдання максимальних втрат російським елітним бригадам.

Ми пам'ятаємо, як росіяни вже вперше намагалися захопити Вугледар восени і зупинилися у селі Павлівка біля міста. Російська регулярна армія дуже чутлива до втрат, і у російських медіа піднялась тоді хвиля, що російські морпехі розбиті.

Вугледар є зручним рубежем оборони, він на висотах, ворог наступає з низини, є можливості завдати ворогові нової поразки. Битва за Вугледар буде визначати увесь хід подальшої війни на півдні України у 2023-му році.

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