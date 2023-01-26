Почався штурм Вугледара. Чого домагаються росіяни і що протиставлять їм ЗСУ
"Вугледар для РФ має ключове значення — це стратегічно важливий пункт комунікацій на півдні Донбасу, рубіж для розгортання майбутнього українського наступу на Кримський коридор". Думка.
Захоплення Вугледара значно покращить стратегічне становище російської армії на Донбасі, дозволить поглибити оборону. Мета російського командування у кампанії 2023-го року — захопити увесь Донбас, або відсунути нашу армію від Кримського коридору.
Для захоплення Вугледара росіяни зосередили з'єднання своїх найкращих військ — бригади морської піхоти та повітряно-десантних військ, запаси боєприпасів.
Для нас успішна оборона Вугледара — це завдання максимальних втрат російським елітним бригадам.
Ми пам'ятаємо, як росіяни вже вперше намагалися захопити Вугледар восени і зупинилися у селі Павлівка біля міста. Російська регулярна армія дуже чутлива до втрат, і у російських медіа піднялась тоді хвиля, що російські морпехі розбиті.
Вугледар є зручним рубежем оборони, він на висотах, ворог наступає з низини, є можливості завдати ворогові нової поразки. Битва за Вугледар буде визначати увесь хід подальшої війни на півдні України у 2023-му році.Важливо