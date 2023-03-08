Ефект "часткової" мобілізації. Чому росіяни не можуть перемогти у війні

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У вересні 2022 року в Росії було розгорнуто часткову мобілізацію, унаслідок чого в армію окупантів було призвано сотні тисяч абсолютно непрацездатної людської маси, на підготовку якої часом навіть не виділялося і 2-х тижнів.

Командування РОВ ставило за мету розв'язати проблему з нестачею особового складу через істотні втрати і заткнути якомога швидше основні дірки на фронті, досягнувши тактичних успіхів. Але на ділі все вийшло не так, як планувалося на Фрунзенській набережній.

Результатом часткової мобілізації стала поява в РВВ великої кількості непрофесійного і неякісного ресурсу, який сам по собі не розв'язав проблеми на фронті, а тільки їх посилив, будучи каталізатором деградаційних процесів в армії.

Наразі російська армія відчуває критичні проблеми з організацією бою в ланці батальйону, роти, взводу. Це пов'язано з тим, що 80% командирів ланки батальйон/взвод не володіють, увага, навіть теоретичними знаннями, не кажучи про реальний досвід з організації наступу.

Під час організації наступальних або штурмових дій не проводиться практична підготовка, а також не враховуються базові речі, як-от фронт і глибина бойового завдання, тривалість наступу, морально-психологічний стан особового складу.

Усе це зумовлено відсутністю професійного офіцерського складу в підрозділах РОВ, від нижньої до середньої ланки. У результаті в більшості випадків управління командирами під час бою не здійснюється або перебуває на низькому рівні якості. Унаслідок цього підрозділи РОВ часто діють доволі шаблонно, здійснюючи одноманітні тактичні дії, без маневрів підрозділами і вогнем, не маючи чіткої послідовності дій елементів бойового порядку, їхньої зміни під час виконання бойового завдання.

Фактично, у більшості наступів РОВ відсутня взаємодія між наступаючими підрозділами рівня ШО і ШГр. Взаємодія відсутня і на рівні між підрозділами вогневої підтримки, в яких також відсутня навіть базова організація.

Зокрема, підрозділи вогневої підтримки не завжди, а зазвичай дуже рідко, взаємодіють з органами військової та спеціальної розвідки, інженерними підрозділами, підрозділами РЕБ, БпЛА тощо. Це призводить до зниження ефективності вогневого ураження.

Також відсутність професійних кадрів у лавах артилерійських підрозділів призводить до того, що збільшується кількість пострілів, яка не відповідає встановленим нормам, правилам стрільби та управлінню вогнем. У разі дефіциту снарядів це критичне явище.

Також низький рівень досвіду призводить до застосування артилерійськими підрозділами засобів вогневої поразки, які не підходять для заподіяння суттєвої шкоди ураженому об'єкту. Це, зі свого боку, також веде до безглуздої витрати БК, а також виявлення позиції і навіть її втрати.

Фактично, російська армія зараз насичена настільки непрофесійною компонентою, що найближчими кількома роками якимось чином відновити офіцерський і якісний ресурс у військах, що хоча б володіють базовими знаннями, не вдасться. З урахуванням же тенденцій ситуація погіршуватиметься.

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