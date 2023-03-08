Эффект "частичной" мобилизации. Почему россияне не могут победить в войне

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В сентябре 2022 в России была развернута частичная мобилизация, в результате чего в армию оккупантов было призвано сотни тысяч абсолютно небоеспособной людской массы, на подготовку которой порою даже не выделялось и 2-х недель.

Командование РОВ ставило целью решить проблему с нехваткой личного состава из-за существенных потерь и заткнуть как можно скорее основные дыры на фронте, добившись тактических успехов. Но на деле все получилось не так, как планировалось на Фрунзенской набережной.

Результатом частичной мобилизации стало появление в РОВ большого количества непрофессионального и некачественного ресурса, который сам по себе не решил проблемы на фронте, а только их усугубил, являясь катализатором деградационных процессов в армии.

В настоящее время российская армия испытывает критические проблемы с организацией боя в звене батальона, роты, взвода. Это связано с тем, что 80% командиров звена батальон/взвод не владеют, внимание, даже теоретическими знаниями, не говоря о реальном опыте по организации наступления.

При организации наступательных либо штурмовых действий не проводится практическая подготовка, а также не учитываются базовые вещи, такие как фронт и глубина боевой задачи, продолжительность наступления, морально-психологическое состояние л/с.

Все это обусловлено отсутствием профессионального офицерского состава в подразделениях РОВ, от нижнего до среднего звена. В результате в большинстве случаев управление командирами в ходе боя не осуществляется либо находится на низком качественном уровне. В следствии этого подразделения РОВ зачастую действуют предельно шаблонно, осуществляя однообразные тактические действия, без маневров подразделениями и огнем, не имея четкой последовательности действий элементов боевого порядка, их смены при выполнении боевой задачи.

По сути, в большинстве наступлений РОВ отсутствует взаимодействие между наступающими подразделениями уровня ШО и ШГр. Взаимодействие отсутствует и на уровне между подразделениями огневой поддержки, в которых также отсутствует даже базовая организация.

В частности, подразделения огневой поддержки не всегда, а зачастую очень редко, взаимодействуют с органами войсковой и специальной разведки, инженерными подразделениями, подразделениями РЭБ, БпЛА и т. д. Это приводит к снижению эффективности огневого поражения.

Также отсутствие профессиональных кадров в рядах артиллерийских подразделений приводит к тому, что растет количество расхода выстрелов, которое не соответствует установленным нормам, правилам стрельбы и управлению огнем. В условиях дефицита снарядов это критическое явление.

Также низкий уровень опыта приводит к применению артиллерийскими подразделениями средств огневого поражения, которые не подходят для нанесения существенного урона поражаемому объекту. Это в свою очередь также ведет к бессмысленной трате БК, а также выявлению позиции и даже ее потере.

Фактически, российская армия сейчас насыщена настолько непрофессиональной компонентой, что в ближайшие несколько лет каким-либо образом восстановить офицерский и качественный ресурс в войсках хотя бы владеющих базовыми знаниями, не удастся. С учетом же тенденций ситуация будет ухудшаться.

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